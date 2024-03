Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt tại 3 tỉnh, thành phía Nam

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 5 nhân sự tham gia BCH Đảng bộ TPHCM

Chiều 5/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định cho 5 nhân sự được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho các tân Thành ủy viên. Ảnh: Ngô Tùng

Nhân sự được chỉ định gồm: Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Trần Thanh Đức - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM; ông Phạm Hồng Sơn - Chánh văn phòng Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Đức Thái - Viện trưởng Viện KSND TPHCM và ông Đặng Quốc Toàn - Chánh văn phòng UBND TPHCM.

Thành ủy TPHCM có tân Trưởng ban Tổ chức

Ngày 5/3, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công bà Văn Thị Bạch Tuyết - Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy .

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định và hoa chúc mừng bà Văn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: Ngô Tùng

Bà Tuyết quê ở TPHCM, là thạc sĩ Kinh tế - Chính trị, cử nhân Khoa học chuyên ngành Sinh học, cử nhân Hành chính học, từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, Giám đốc Sở Du lịch. Từ tháng 9/2016 đến nay, bà là thành ủy viên, Phó đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIV.

Ông Lâm Hùng Tấn làm Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10

Ngày 7/3, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Lâm Hùng Tấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 , nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc (bên trái) trao quyết định và hoa chúc mừng ông Lâm Hùng Tấn. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Ông Lâm Hùng Tấn sinh năm 1974, quê quán tỉnh Cà Mau, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý hành chính công. Ông Tấn từng là Phó chủ tịch UBND quận 4. Tháng 10/2018, ông Tấn được điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Bắc Nam làm Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM

Sáng 6/3, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi (bên phải) trao quyết định cho ông Nguyễn Bắc Nam. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Theo đó, ông Nguyễn Bắc Nam - Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 26/2/2024. Ông Nam sinh năm 1967, có trình độ Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Bệnh viện Chợ Rẫy có 2 Phó giám đốc mới

Chiều 6/3, tại TPHCM đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc bổ nhiệm 2 Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy .

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc tới ông Phạm Thanh Việt (bên trái) và ông Nguyễn Quốc Bình (bên phải)

Theo đó, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp trở thành Phó giám đốc phụ trách chuyên môn tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Còn tiến sĩ, dược sĩ Nguyễn Quốc Bình, Trưởng khoa Dược chính thức được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc phụ trách kinh tế của đơn vị trên. Thời gian giữ các chức vụ là 5 năm, tính từ ngày 5/3.

Công bố quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó g iám đốc Công an tỉnh Long An

Ngày 5/3, Công an tỉnh Long An tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh đối với Đại tá Trần Văn Hà và Đại tá Văn Công Minh.

Đại tá Trần Văn Hà (bên trái) và Đại tá Văn Công Minh (bên phải) được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Báo Long An

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ngày 4/3, ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ . Các quyết định đều có hiệu lực từ ngày 5/3.

Ông Nguyễn Thành Tiễn - Bí thư Huyện ủy Châu Thành (thứ 2 từ trái sang) được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ảnh: Báo Tây Ninh

Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Tiễn - Bí thư Huyện ủy Châu Thành giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Điều động, chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trương Văn Hoàn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành.

Ông Nguyễn Quang Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bến Cầu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Văn Tín - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Dương Minh Châu giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Điều động, chỉ định bổ sung bà Nguyễn Vương Hiếu - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vào Ban chấp hành, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ định bổ sung ông Dương Văn Ư - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện Dương Minh Châu vào Ban Chấp hành, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thị ủy Hòa Thành, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bổ nhiệm ông Lê Long Giang - Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; điều động ông Nguyễn Ngọc Châu - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh.

Điều động ông Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bến Cầu, đến công tác tại Sở Nội vụ.

Bổ nhiệm ông Phạm Vũ Nhật Khanh - Trưởng phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy.