Điều động, bổ nhiệm, chỉ định nhân sự chủ chốt 8 tỉnh, thành

Chiều 1/12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã chủ trì lễ trao quyết định cán bộ của UBND thành phố.

Tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc bổ nhiệm bà Lượng Thị Tới - Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc sở này.

Bà Lượng Thị Tới sinh năm 1973, quê quán huyện Củ Chi, TPHCM. Bà có trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục , Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Ngày 30/11, tại huyện Xín Mần, Tỉnh ủy Hà Giang công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ .

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Duy Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Lãnh đạo Hà Giang tặng hoa và trao quyết định cho ông Phạm Duy Hiền - tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang cũng triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Xín Mần nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

HĐND huyện Xín Mần khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 chuyên đề để thực hiện công tác cán bộ. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện và xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX đối với ông Phạm Duy Hiền, đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 26/28 phiếu.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế.

Theo báo Chính phủ , tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hường, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1/12/2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn trao quyết định và chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Hường. Ảnh: Báo Ninh Bình

Cũng vào chiều 30/11, UBND tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ . Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hồ Minh Hải – Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.

Ông Hồ Minh Hải (44 tuổi; quê quán: huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Ông Hải có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp, ông Hải từng đảm nhiệm các chức vụ như: Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sóc Trăng (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng), Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Phó Trưởng ban Nội chính tỉnh Sóc Trăng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hồ Minh Hải – Tân Giám đốc Sở Tư pháp.

Chiều 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương dự hội nghị và trao quyết định bổ nhiệm đối với Giám đốc Sở Ngoại vụ và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo các quyết định về công tác cán bộ của UBND tỉnh Lai Châu, ông Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, được điều động, bổ nhiệm đến nhận nhiệm vụ tại Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương (trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo báo Pháp luật TPHCM , sáng 28/11, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động Thượng tá Võ Tài Quốc, trưởng Công an huyện Đất Đỏ, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Võ Tài Quốc (46 tuổi, quê ở huyện Đất Đỏ). Ông có trình độ thạc sỹ, cử nhân An ninh nhân dân, chuyên ngành tội phạm.

Năm 2020, ông Võ Tài Quốc khi đang là lãnh đạo Phòng An ninh nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng công an huyện Đất Đỏ. Ông giữ vị trí này từ đó tới nay.

Hiện nay Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu có ông Trần Tuấn Lĩnh là Trưởng ban, các Phó trưởng ban gồm ông Trần Ngọc Hà và ông Võ Tài Quốc.

Ông Võ Tài Quốc, (thứ 2 từ trái qua) được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Ngày 28/11, tại Đông Anh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Xuân Linh (SN 1973), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Linh giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận Hoàng Mai.

Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công ông Nguyễn Quang Hiếu (sinh năm 1968), Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nhận công tác tại Quận ủy Nam Từ Liêm; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 28/11, tại Thanh tra Thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công ông Trần Đức Hoạt (sinh năm 1971) - Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh công bố Quyết định của UBND TP về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Đức Hoạt – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm đến nhận công tác tại Thanh tra Thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Nguyên Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy đã được nghỉ hưu theo quy định từ ngày 1/10/2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định cho tân Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội Trần Đức Hoạt

Chiều 27/11, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên công bố Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tài - Trưởng phòng Nội chính (Văn phòng UBND tỉnh), giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm nhiệm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/12/2023.