Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Công an 2 tỉnh

Chiều 7/8, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Được biết, đại tá Nguyễn Thanh Hà sinh năm 1978, quê quán huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao Quyết định cho Đại tá Nguyễn Thanh Hà, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chúc mừng và bày tỏ hy vọng Đại tá Nguyễn Thanh Hà, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; phát huy sức mạnh của tập thể để chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Công an tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định việc điều động Đại tá Nguyễn Thanh Hà thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác cán bộ của Công an An Giang. Qua đó, góp phần kiện toàn và nâng cao sức chiến đấu của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Hà - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

Chiều 10/8, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Thượng tá Lê Tấn Vinh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Được biết, Thượng tá Lê Tấn Vinh sinh năm 1979, quê quán huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau. Ảnh: Minh Đương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau chúc mừng thượng tá Lê Tấn Vinh được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao nhiệm vụ mới.

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tin tưởng với bản lĩnh và kinh nghiệm công tác thực tiễn, thượng tá Lê Tấn Vinh tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an Cà Mau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Lê Tấn Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Trên cương vị mới, ông Vinh hứa sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng khối đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.