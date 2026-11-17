Chiều 16/11, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Ninh Bình, tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố 46 quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động 8 đồng chí nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Tỉnh ủy; điều động, chỉ định 38 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường: Yên Cường, Tân Minh, Xuân Hồng, Nhân Hà, Liêm Tuyền, Gia Tường, Phú Sơn, Phong Doanh, Bình Mỹ, Nam Xang, Bắc Lý, Nho Quan, Gia Lâm, Khánh Trung, Khánh Hội, Xuân Hưng, Giao Phúc, Giao Thủy, Phú Long, Tam Chúc, Kim Thanh, Yên Khánh, Yên Thắng, Yên Mô, Yên Từ, Xuân Trường, Hải Hậu, Hải An, Hải Xuân, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm, Nam Trực, Hồng Quang, Vũ Dương, Mỹ Lộc, Đông A.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Báo Ninh Bình

Cùng ngày, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, ông Bùi Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Vũ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.