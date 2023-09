Điều động, chỉ định, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt 5 tỉnh

Sáng 8/9, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Dương Hồng Lạc - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao quyết định cho ông Dương Hồng Lạc. Ảnh. T. Nhơn.

Trước đó vào chiều 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa chủ trì lễ trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Phi Đa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 7/9/2023.

Ông Nghĩa cũng trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Vĩnh Quan, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Ban này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 7/9/2023.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cũng trao quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lê Quang Cường. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/8/2023.

Sáng 6/9 tại Thành ủy Biên Hòa ( Đồng Nai ) đã diễn ra Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Đồng Nai điện tử , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì hội nghị, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Biên Hòa đối với ông Hồ Văn Nam, nguyên Bí thư Thành ủy TP.Long Khánh.

Chiều cùng ngày tại Thành ủy Long Khánh đã diễn ra hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về công tác cán bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao quyết định cho bà Đặng Minh Nguyệt, Bí thư Thành ủy Long Khánh và ông Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy Biên Hòa

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định ông Hồ Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Long Khánh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Biên Hòa (nhiệm kỳ 2020-2025); điều động và chỉ định bà Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Long Khánh (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao quyết định cho bà Đặng Minh Nguyệt, tân Bí thư Thành ủy Long Khánh và ông Hồ Văn Nam, tân Bí thư Thành ủy Biên Hòa.

Cùng ngày, UBND tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ .

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Sơn La công bố Quyết định số 1599/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Bình Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La , thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 6/9/2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu đề nghị ông Trần Bình Minh trên cương vị mới, phấn đấu rèn luyện hơn nữa, phát huy năng lực, sở trường, nhiệt huyết, kinh nghiệm công tác, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ngày 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở này trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 5/9/2023 đến 5/9/2028.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh trao quyết định bổ nhiệm và bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Trọng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, tích cực tham mưu , giúp việc lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư.

Chiều 5/9, tại huyện Bến Lức, Tỉnh ủy Long An đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An quyết định cho ông Trần Hoàng Nhân, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Bến Lức thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi chức vụ Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và điều động ông Nhân đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 5/9 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đồng thời, Tỉnh ủy Long An công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Nguyễn Đăng Minh Xuân, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến Huyện ủy Bến Lức công tác và chỉ định ông Xuân tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ huyện ủy Bến Lức và giữ chức Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 5/9.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được trao quyết định cho ông Trần Hoàng Nhân và ông Nguyễn Đăng Minh Xuân. Ảnh: Kim Phượng.

Tại huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh ủy Long An công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Võ Thành Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Vĩnh Hưng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi chức vụ Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, và điều động ông Trí đến nhận công tác tại UBND tỉnh Long An để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 5/9.

Đồng thời, Tỉnh ủy Long An công bố Quyết định điều động ông Nguyễn Anh Việt, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến Huyện ủy Vĩnh Hưng công tác và chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 5/9.

Trước đó vào sáng cùng ngày, tại huyện Đức Hòa, Tỉnh ủy Long An đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho bà Vũ Hồng Hạnh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy thôi nhiệm vụ phụ trách Đảng bộ huyện Đức Hòa từ ngày 5/9.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An có quyết định cho ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tân An thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Tân An nhiệm kỳ 2020 - 2025, và điều động ông Hùng đến Huyện ủy Đức Hòa công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Đức Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 5/9.

Tại huyện Thủ Thừa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An quyết định cho ông Trần Thế Luân, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Thủ Thừa thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi chức vụ Bí thư huyện ủy Thủ Thừa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và điều động ông Luân đến Văn phòng Tỉnh ủy công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 5/9.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An quyết định giao ông Lê Hoàng Hùng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Thủ Thừa phụ trách Đảng bộ huyện Thủ Thừa kể từ ngày 5/9.