Điều gì chờ đợi nhà đầu tư bất động sản trong năm 2023?

Thị trường sẽ có chuyển biến mới vào năm sau



Nhận định về thị trường thời gian tới, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản trong năm 2023 vẫn có những điểm sáng tích cực, sẽ hồi phục và không rơi vào khủng hoảng. Đến giữa năm 2023, tức là kết thúc quý II, thị trường sẽ ổn định và trở về quỹ đạo vốn có của nó.

“Tôi đồng tình rằng thị trường bất động sản hiện nay rất khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp địa ốc đang vật lộn với nhiều thách thức và phải tìm mọi cách để tồn tại. Cũng có thể nói, giai đoạn này khá giống với giai đoạn khủng hoảng năm 2012. Tuy nhiên, không có nghĩa là thị trường bất động sản hiện nay đang khủng hoảng.

Năm 2012, nguồn hàng bị dư thừa trầm trọng nên được gọi là khủng hoảng thừa, còn hiện tại thị trường không hề thừa nguồn hàng mà thậm chí là thiếu nguồn hàng, khan hiếm nguồn hàng. Vì vậy, giai đoạn này chỉ được xem là giai đoạn suy giảm của thị trường bất động sản, chỉ cần một thời gian ngắn sau là thị trường có thể vực dậy”, ông Đính nhìn nhận.

Cũng theo TS. Nguyễn Văn Đính, để thị trường vực dậy tất nhiên còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu dòng vốn không được khơi thông, niềm tin nhà đầu tư không hồi phục, pháp lý bất động sản nhiều vướng mắc thì khả năng vực dậy của thị trường sẽ kém hơn, chậm hơn. Ngược lại, nếu những vấn đề trên được giải quyết, hoặc Nhà nước có những động thái tháo gỡ dần thì thị trường sẽ bắt đầu hồi phục từ cuối quý II/2023.

Đồng quan điểm trên, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định, kênh đầu tư bất động sản hiện nay đang trầm lắng nhưng không “đóng băng”. Bước sang năm 2023, nhờ những điều chỉnh tích cực từ Nhà nước, thị trường này sẽ dần khởi sắc. Có thể đầu năm 2023, thị trường còn khó khăn nhưng đến nửa sau, thị trường sẽ bắt đầu phục hồi.

Đưa ra nhận định về “sức khoẻ” thị trường bất động sản trong năm tới, ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Tư vấn Đầu tư Savills Việt Nam cho rằng, nền kinh tế và tài chính của Việt Nam trong thời gian qua phần nào bị ảnh hưởng bởi biến động trên thế giới như lạm phát, giá hối đoái giữa các đồng tiền ngoại tệ, tình hình khan hiếm xăng dầu và các bất ổn chính trị - xã hội ở nhiều quốc gia. Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản cũng chịu những tác động kinh tế này. Do đó, năm 2023 thị trường sẽ chuyển biến khá thận trọng.

Nguồn cung ở mức thấp nhưng giá sẽ giảm

Trước những tín hiệu tích cực xuất hiện ở thời điểm hiện tại, nhiều chuyên gia cũng kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ phục hồi vào năm sau. Tuy nhiên, nguồn cung bất động sản vẫn sẽ ở mức khiêm tốn khi những khó khăn về pháp lý chưa được tháo gỡ dứt điểm.

Nói về tính thanh khoản của thị trường, ông Khương cho rằng, phân khúc nhà ở vẫn sẽ duy trì mức thanh khoản ổn, tuy nhiên nguồn cung hạn chế và vắng bóng sản phẩm vừa túi tiền với người tiêu dùng sẽ làm ảnh hưởng đến tính thanh khoản. Với những phân khúc như bất động sản công nghiệp và văn phòng thì vẫn hoạt động tốt, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục có nhu cầu mở rộng.

Đối với những dự án chưa đủ điều kiện, các chủ đầu tư cần chờ thêm một thời gian để hoàn tất đầy đủ các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo tính minh bạch của thị trường và quyền lợi của các bên. Ngoài ra, các chủ đầu tư cần có thêm nguồn vốn bổ sung từ FDI, các quỹ đầu tư hoặc các đối tác liên doanh để giải quyết bài toán khó khăn về tài chính.

Trong báo cáo mới đây VNdirect dự báo nguồn cung mới căn hộ tại TP. HCM năm 2023 vẫn ở mức thấp khoảng 19.000-20.000 căn, giảm 10% so với cùng kỳ và khoảng 15.000 căn hộ tiêu thụ, giảm 20% so với cùng kỳ.

Vndirect dự báo tỷ lệ hấp thụ có thể tiếp tục suy giảm xuống 80%, giảm 10 điểm phần trăm so với cùng kỳ do tâm lý người mua nhà vẫn ảm đạm trong 2023. Trong khi đó, giá sơ cấp căn hộ các phân khúc sẽ giảm 5-10% so với cùng kỳ trong năm 2023. Chủ đầu tư có thể sẽ tiếp tục đưa ra một số chương trình giảm giá sơ cấp để kích cầu trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà tăng và hạn mức tín dụng hạn chế.

Trong khi đó, thị trường bất động sản tại các vùng lân cận TP. HCM được dự báo sẽ trầm lắng trong năm 2023 do tâm lý người mua nhà ở những khu vực này suy giảm làm ảnh hưởng quyết định mua nhà ở.

Tại thị trường Hà Nội, VNDirect dự báo nguồn cung sẽ ổn định hơn vào năm sau với khoảng 20.000 -22.000 căn mở bán. Tương tự như TP. HCM, giá bán căn hộ sơ cấp tại địa phương này được dự báo giảm nhẹ 3-5% so với cùng kỳ.

Nguồn cung nhà liền thổ mới tại Hà Nội có thể đi ngang ở mức 2.000-2.200 căn trong năm 2023, chủ yếu từ các khu đô thị mới như Vinhomes Wonder Park, Vinhomes Cổ Loa và mở bán giai đoạn tiếp theo từ các dự án khu đô thị Hinode Royal Park, An Lạc Green.