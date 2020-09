Điều gì khiến C-Sky View trở thành “tâm điểm” đầu tư BĐS Bình Dương?

Vị trí – vị trí và vị trí

Vị trí vẫn luôn được coi là "át chủ bài" cho mọi quyết định đầu tư bất động sản, đồng thời là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm năng sinh lời của sản phẩm. Tọa lạc tại mặt đường Trần Phú, phố Tây Chánh Nghĩa, C-Sky View sở hữu vị trí hiếm có tại Bình Dương khi nằm trong lõi trung tâm, mang tiềm năng tăng giá mạnh mẽ trong tương lai.

Nơi đây được coi là trung tâm kinh tế, tài chính và giải trí sầm uất bậc nhất Bình Dương với những con đường ẩm thực với các nhà hàng Nhật, Hàn, Trung..., trung tâm thương mại, khu vui chơi nhộn nhịp hay hệ thống trường học các cấp và trung tâm giáo dục quốc tế. Nhờ đó, Chánh Nghĩa thu hút đông đảo giới chuyên gia nước ngoài, trí thức thu nhập cao đến an cư.

Ngoài yêu cầu về vị trí, không gian căn hộ thoáng đạt, yếu tố liên quan đến sự tận hưởng cuộc sống như không gian xanh mát, tiện ích nội khu đồng bộ, hiện đại, và kết nối tiện ích công cộng… là những yếu tố quyết định đến việc lựa chọn của khách hàng cao cấp. Và đây là lý do chính khiến C-Sky View đang được khách hàng và giới đầu tư "săn đón".

Uy tín Chủ đầu tư và tổng thầu

C-Sky View là dự án bất động sản hội tụ những tên tuổi có tiềm lực và kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển và quản lý bất động sản. Là dự án tâm huyết để "chào sân" thị trường Bình Dương của chủ đầu tư C-Holdings, mang theo thông điệp "chốn nghỉ dưỡng tuyệt vời tại gia" của Tổng Giám đốc C-Holdings – Nguyễn Quốc Cường. Với mong muốn mang chuẩn mực sống mới toàn diện cho cư dân Bình Dương, C-Holdings đã mạnh tay phát triển hàng loạt các tiện ích nội khu: Bể bơi 600m2 theo tiêu chuẩn Olympic, công viên cây xanh, đường tản bộ và đặc biệt là tầm view đắt giá với chiều cao công trình lên đến 125m – tòa nhà cao nhất – biểu tượng mới của thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

C-Sky View được kỳ vọng sẽ tạo lập phong cách sống mới cho thị trường Bình Dương

Đồng hành với chủ đầu tư C-Holdings trong việc xây dựng dự án là HT Construction –một trong những doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm thi công hàng đầu trong ngành xây dựng với hơn 150 kỹ sư cao cấp. HT Construction đã hoàn thiện được những ý tưởng về cuộc sống trọn vẹn của chủ đầu tư C-Holdings với việc bố trí hài hòa về kiến trúc tổng thể, cảnh quan trên tiêu chí tận dụng tối đa không gian.

Tại C-Sky View, chủ đầu tư C-Holdings đã lựa chọn Savills – Nhà cung cấp dịch vụ về lĩnh vực quản lý chuyên nghiệp tại Châu Á, kỳ vọng sẽ đem lại những lợi ích tổng hòa cho cả chủ đầu tư và cư dân, khách thuê, góp phần nâng cao giá trị của dự án.

Giá hấp dẫn – Đầu tư tiềm năng

Bất động sản Bình Dương đang bước vào thời kỳ phát triển cực thịnh khi hàng loạt dự án mới được đưa ra. Song song với nguồn cung, thị trường nơi đây cũng đang thiết lập mặt bằng giá mới. Một số dự án mới đưa ra thị trường đều chào giá cao hơn từ 20-30% so với các dự án đã ra mắt cùng khu vực, cùng phân khúc. Điển hình như dự án quy mô khoảng 1.000 căn hộ tại quốc lộ 13 được chào bán với giá 45 triệu đồng/m2. Một số dự án tại Thuận An được chào bán với giá 40-45 triệu đồng/m2. Mức giá này cao hơn nhiều so với giá bán căn hộ năm 2019, dao động từ 30 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh giá bán các dự án mới liên tục tăng, giới bất động sản cho rằng vấn đề đặt ra cho người mua ở và nhà đầu tư là làm sao vượt qua "bẫy" tâm lý để nắm bắt và chọn đúng sản phẩm tiềm năng. C-Sky View hiện được giới thiệu với mức giá chỉ từ 32 – 38 triệu/m2, được đánh giá phù hợp với những người mua để ở và cả nhà đầu tư mua để khai thác cho thuê.

Với mức giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại TP Thủ Dầu Một dao động từ 10-11 triệu đồng/tháng, 2 phòng ngủ dao động từ 15 – 20 triệu đồng/ tháng tại các dự án có mức độ hoàn thiện trung bình, ít tiện ích thì C-Sky View với các yếu tố hoàn hảo cho một cuộc sống tiện nghi hàng đầu Bình Dương, tự tin sẽ là căn hộ đầu tư cho thuê lý tưởng với tiềm năng tăng giá khai thác cho thuê đầu tư căn hộ tại đây lên đến 30%; biên độ lợi nhuận được các nhà đầu tư nhận định sẽ tăng 5%/6 tháng.

Ngoài ra, với bảng giá đất điều chỉnh tăng giai đoạn 2020 – 2024 mới được công bố của UBND tỉnh Bình Dương thì mức giá khu vực Thủ Dầu Một sẽ tăng bình quân 50% so với bảng giá hiện hành nên đây chính là thời điểm vàng để xuống tiền đầu tư C-Sky View.

Trong tháng 9, cùng với chính sách chiết khấu, khách hàng mua dự án C-Sky View còn được ngân hàng hỗ trợ vay vốn với lãi suất 0% trong 36 tháng; cam kết hỗ trợ cho thuê 12 tháng.

Ngày 20/9 tới, chủ đầu tư C-Holdings sẽ tổ chức lễ mở bán dự án C-Sky View tại sảnh hội nghị - Lầu 21 Becamex Tower với nhiều phần quà lên tới 50 triệu đồng.

