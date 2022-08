Điều gì tạo nên một biểu tượng mang tính di sản?

Và sự ra đời của phiên bản mạch nha đơn cất 81 năm tuổi chính là minh chứng cho niềm đam mê và sự tỉ mỉ của đội ngũ chế tác, những người tiên phong đặt nền móng cho những quy chuẩn khắt khe, là sự tài hoa của những bậc thầy sáng tạo.



Kết tinh của quá khứ thăng trầm và nghệ thuật sáng tạo đương đại

Được thành lập từ năm 1824 với bề dày lịch sử lâu đời, thế nhưng nhà máy chưng cất của thương hiệu mạch nha đơn cất vô song ở Speyside đã phải đương đầu với vô vàn khó khăn trong Chiến tranh thế giới thứ hai, khi nguồn nguyên liệu trở nên khan hiếm. Tuy nhiên, với niềm đam mê vô tận và tinh thần bền bỉ, những nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm đã tạo nên một biểu tượng mang tính di sản trong chính thời gian này.

Phiên bản mạch nha đơn cất hiếm có 81 tuổi được tạo ra từ một thùng gỗ sồi sherry duy nhất, đã chứng kiến tất cả những giai đoạn thăng trầm của lịch sử thế giới lẫn điền trang mạch nha đơn cất vô song.

Với Kirsteen Campbell, bậc thầy mạch nha đơn cất nổi tiếng, việc ra mắt phiên bản 81 năm không chỉ đánh dấu "kỷ luc" mới mà còn là sự tưởng nhớ đến đội ngũ chế tác, những người tiên phong đặt nền móng cho những quy chuẩn khắt khe, là sự tri ân những nỗ lực bền bỉ giữ vững tinh thần "hoàn hảo không thỏa hiệp" và sự tiếp nối các giá trị thương hiệu của những người thợ thủ công ngày nay.

Phản ánh sự quý hiếm, những chai mạch nha đơn cất này được "trình làng" một cách độc đáo cùng với sự kết hợp của các nghệ nhân hàng đầu. Mỗi chi tiết đều được chăm chút rất tỉ mỉ từ sự hợp tác của những nghệ nhân thủ công bậc thầy, tôn vinh một biểu tượng mang tính di sản đặc biệt.

Lấy cảm hứng từ quá trình hợp tác này, nhiếp ảnh gia nổi tiếng London, Nadav Kander, đã bắt tay cùng Matt Willey, cựu giám đốc nghệ thuật của Tạp chí The New York Times cho ra đời bộ phim về biểu tượng di sản này. Bản nhạc gốc trong phim do ban nhạc Scotland Mogwai sáng tác riêng và thu âm, gần đây đã lọt vào danh sách rút gọn cho Giải thưởng Mercury danh giá.

Ban nhạc Mogwai

Thiết kế mang tính đương đại và phản ánh câu chuyện lịch sử đáng tự hào



Đánh dấu một cuộc hành trình ròng rã hơn tám thế kỷ của loại mạch nha đơn cất trưởng thành trong thùng ủ sherry, thiết kế của phiên bản này cũng vô cùng độc đáo. Lần đầu tiên một dòng mạch nha đơn cất được ra mắt trong một chiếc bình decanter và được nâng niu trên một tác phẩm ba bàn tay đúc bằng đồng của nhà điêu khắc Saskia Robinson, với toàn bộ quy trình đều tôn vinh tinh thần thủ công như chính nhà chưng cất này.

Mỗi bàn tay đại diện cho một câu chuyện đáng tự hào làm nên thương hiệu mạch nha đơn cất vô song của vùng Speyside. Một để kể câu chuyện kiên cường của những công nhân chưng cất của năm 1940 đã vượt qua khó khăn, giữ trọn vẹn tinh thần "hoàn hảo không thỏa hiệp" của thương hiệu. Một bàn tay khác đại diện cho cựu Chủ tịch Allan Shaich, người đã nâng giá trị thương hiệu lên một tầm cao mới và một bàn tay dành trọn cho bậc thầy chế tác Kirsteen Campbell.

Xứng danh biểu tượng di sản, phiên bản giới hạn 81 tuổi chỉ ra mắt với số lượng có hạn 288 chai trên toàn thế giới. Đặc biệt, Việt Nam cũng vinh hạnh sở hữu một chai duy nhất. Buổi tiệc đánh dấu sự ra mắt của biểu tượng huyền thoại sẽ được diễn ra vào ngày 28/08/2022 với chủ đề Dấu vân tay (Finger print) là cơ hội tuyệt vời để giới mộ điệu khám phá tác phẩm lịch sử lâu đời nhất của bậc thầy mạch nha đơn cất trứ danh.

Cùng đón chờ buổi tiệc ra mắt THE REACH tại Việt Nam!