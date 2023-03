Điều hành công ty doanh thu tỷ đô, thu nhập thực sự của các CEO là bao nhiêu?

Đây là lần đầu tiên các công ty đại chúng tiết lộ mức lương mà CEO của họ thực sự nhận được. Số tiền đó được tính bằng cách liệt kê lãi và lỗ trong các khoản lương trả bằng cổ phiếu.

Đối với CEO Olivier Le Peuch của công ty dịch vụ dầu khí lớn nhất thế giới Schlumberger Ltd., tiết lộ mới cho thấy mức lương của ông đã tăng gần 24 triệu USD trong năm 2022. Lý do là vì giá cổ phiếu của công ty tăng mạnh. Tại công ty sản xuất ốc vít Fastenal Co., lương trả bằng cổ phiếu cho CEO Daniel Florness đã mất gần một nửa giá trị trong năm 2022.

Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch đã quy định cách thức tính lương mới với tên gọi “mức lương thực trả”. Cách tính toán này sẽ tiết lộ lương thực tế của các giám đốc điều hành, chứ không chỉ là những con số ở thời điểm trả lương mà các nhà đầu tư đã xem trong nhiều năm qua.

Cách tính lương cũ vẫn được sử dụng. Trước đây, lương của các giám đốc sẽ được tính tại thời điểm công ty trả cho họ. Các quyền chọn cổ phiếu và cổ phiếu hạn chế được định giá từ ngày cấp. Thời gian thường là 1 năm hoặc lâu hơn trước khi chúng được tiết lộ, và vài năm sau khi nó được trao hoặc hoàn toàn trở thành tài sản của CEO. Các công ty thường không nêu chi tiết giá trị của các tài sản này thay đổi thế nào trong khoảng thời gian đó.

Giờ đây, bên cạnh cách tính cũ, các công ty đang tiết lộ những thay đổi về giá trị tài sản trong suốt cả năm, bắt đầu từ năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 12/2022. Ít nhất 65 công ty đã tiết lộ thước đo mới, bao gồm 23 công ty trong S&P 500.

“Khoản lương thực tế đã trả” trong 3 năm gần đây nhất được liệt kê cùng với các kết quả hoạt động của công ty, tổng lợi nhuận của cổ đông và lợi nhuận ròng. Mục tiêu của các nhà hoạch định chính sách là giúp các nhà đầu tư hiểu rõ mức lương của CEO, từ đó theo dõi xem hoạt động kinh doanh của công ty tốt đến đâu.

Một số người đã chỉ trích cách thức tính lương này. Họ cho rằng đây là việc tốn kém, phức tạp một cách không cần thiết. Các chuyên gia trong ngành thanh toán và các nhà phân tích quản trị doanh nghiệp công nhận mức độ phức tạp, nhưng vẫn đang theo dõi chặt chẽ những thông tin mới.

Trong một tài liệu nộp vào cuối tháng 2, công ty dược phẩm Mỹ Eli Lilly & Co. tiết lộ tổng số tiền trả cho CEO David Ricks trong năm 2022 theo cách tính truyền thống là 4,2 triệu USD tiền mặt và 17 triệu USD cổ phiếu hạn chế.

Nếu tính theo cách mới, mức lương mà ông Ricks nhận được sẽ là 64,1 triệu USD, phần lớn là từ mức định giá 59 triệu USD từ cổ phiếu. Ngoài ra, số tiền tăng lên còn do những thay đổi về giá trị của mức lương mà ông Ricks nhận được trong những năm qua.

Nhà sản xuất Huggies Kimberly-Clark Corp. đã báo cáo mức lương thực sự trả cho CEO Michael Hsu là 23,4 triệu USD, theo cách tính cũ là 14,6 triệu USD. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở cổ phiếu mới và quyền chọn mà ông Hsu nhận được năm 2022. Những tài sản này đã tăng giá trị vào cuối năm.

CEO Olivier Le Peuch. Ảnh: Bloomberg

Đối với CEO Le Peuch của Schlumberger, sự khác biệt phần lớn là do cổ phiếu mà ông đã nhận được trong những năm trước tăng giá. Các khoản lương trả bằng cổ phiếu trị giá 12 triệu USD khi được trao vào tháng 1/2022. Chúng đã tăng giá trị khoảng 8,1 triệu USD trong năm.

Người phát ngôn của Schlumberger cho biết thêm, cổ phiếu trao cho ông Le Peuch tăng giá trong năm 2022 phản ánh cả sự vận động của thị trường và những điều chỉnh do đạt được các mục tiêu hiệu suất. Cụ thể, giá cổ phiếu của Schlumberger đã tăng hơn 70% trong năm.

Giá cổ phiếu và biện pháp tính lương mới không phải lúc nào cũng song song với nhau. Công ty sản xuất vật liệu cách nhiệt Owens Corning đã báo cáo tổng lương của CEO Brian Chambers là 11 triệu USD, bao gồm 4,35 triệu USD tiền mặt và cổ phiếu hạn chế trị giá 6,4 triệu USD vào tháng 2/2022. Theo công bố mới nhất từ công ty, mức lương thực mà ông nhận được là 14,1 triệu USD.

Khoản lương trả bằng cổ phiếu năm 2022 của ông Chambers đã tăng lên mức 7,2 triệu USD vào cuối năm. Trong khi số cổ phiếu ông nhận trong những năm trước cũng tăng giá trị khoảng 2,4 triệu USD. Trong khi đó, giá cổ phiếu của Owens Corning đã giảm. Công ty cũng báo cáo tổng lợi nhuận với cổ đông là khoảng âm 5,5% trong năm 2022.

Theo WSJ