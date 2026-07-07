Điều hòa ở châu Âu bán giá bao nhiêu? Hàng trăm người xếp hàng 6 tiếng chỉ để mua 1 cái

Nắng nóng gay gắt đang khiến điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát trở thành mặt hàng được săn tìm ở nhiều nước châu Âu. Đáng chú ý, tại Pháp, cảnh hàng trăm người xếp hàng, chen chúc, thậm chí xảy ra xô xát tại siêu thị để mua điều hòa giá rẻ đã được nhiều hãng tin ghi nhận.

Theo Euronews, hàng trăm khách hàng đã xếp hàng bên ngoài các siêu thị Lidl trên khắp nước Pháp sau khi hệ thống này thông báo bán 200.000 quạt và điều hòa di động. Tại một cửa hàng Lidl ở quận 19, Paris, khoảng 200 người chờ tới 2 giờ trước giờ mở cửa; cảnh sát phải theo dõi đám đông khi nhu cầu mua hàng tăng cao. Nguồn tin này cũng ghi nhận tình trạng xô xát và cảnh sát can thiệp ở một số cửa hàng.

Al Jazeera mô tả cảnh “hỗn loạn” khi người mua chạy vào cửa hàng để giành mua điều hòa, quạt giảm giá giữa đợt nắng nóng. Hàng trăm người xếp hàng nhiều giờ trước khi siêu thị mở cửa; tại Nanterre, một lối vào cửa hàng bị phá/vỡ trong lúc đám đông đổ vào mua hàng.

Khung cảnh 1 siêu thị ở Pháp chật cứng người đến mua điều hòa và các thiết bị làm mát (Ảnh cắt từ video của Luc Auffret trên X)

Mẫu điều hòa 179 euro gây sốt ở Pháp

Sở dĩ đợt bán hàng này tạo ra cảnh chen chúc là bởi mức giá được xem là rất hấp dẫn trong bối cảnh nắng nóng. Theo Le Parisien, trong catalogue từ ngày 2 đến 8/7, Lidl tại Pháp bán 4 loại quạt với giá từ 13,49 euro đến 89 euro. Đáng chú ý, một mẫu điều hòa di động được bán với giá 179 euro.

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với mặt bằng nhiều sản phẩm điều hòa di động trên thị trường. Tại Pháp, điều hòa di động phổ thông thường có giá từ vài trăm euro; trong các đợt nắng nóng, giá có thể tăng nhanh do nhu cầu đột biến. Với nhiều gia đình chưa có sẵn hệ thống điều hòa cố định, một chiếc máy di động dưới 200 euro trở thành lựa chọn “cấp tốc” để vượt qua những ngày nhiệt độ tăng cao.

Không chỉ Lidl, các hệ thống bán lẻ tại Pháp cũng ghi nhận nhu cầu thiết bị làm mát tăng mạnh. Câu chuyện điều hòa ở châu Âu vì thế không còn đơn thuần là chuyện mua sắm mùa hè, mà phản ánh sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt của người dân tại khu vực vốn lâu nay không quá phụ thuộc vào điều hòa.

“Chúng tôi xếp hàng 6 tiếng chỉ để mua 1 chiếc về nhà”, một người chia sẻ với Seoul Economic Daily

Điều hòa ở Anh, Tây Ban Nha bán giá bao nhiêu?

Tại Anh, điều hòa di động cũng không phải món đồ rẻ. Tổ chức tiêu dùng Which? cho biết một số mẫu điều hòa di động có giá trên 700 bảng, dù vẫn có lựa chọn dưới 300 bảng được đánh giá tốt.

Trong đợt nóng vừa qua, nhu cầu tại Anh tăng đột biến. The Guardian dẫn thông tin từ CEO Currys Alex Baldock cho biết nguồn cung quạt và điều hòa đang căng thẳng sau làn sóng mua sắm trong tháng 6; doanh số quạt tại Currys tăng gần 3.000%, còn doanh số điều hòa tăng 330% trong một cuối tuần nắng nóng.

Ở Tây Ban Nha, nơi mùa hè thường nóng hơn nhiều nước Bắc Âu, điều hòa phổ biến hơn nhưng người mua vẫn phải cân nhắc chi phí. Theo OCU, tổ chức tiêu dùng Tây Ban Nha, các mẫu điều hòa di động mà đơn vị này phân tích có giá khoảng 300-500 euro cho công suất 2-3 kW. Trong khi đó, điều hòa split cố định cùng công suất có giá khoảng 500-900 euro, chưa kể chi phí lắp đặt khoảng 300 euro nếu công trình không quá phức tạp.

Ảnh minh họa

OCU cũng lưu ý điều hòa di động có ưu điểm là không cần lắp đặt cố định, chỉ cần ổ cắm điện và vị trí để đưa ống thoát khí nóng ra ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, loại máy này thường kém hiệu quả hơn, ồn hơn và tiêu thụ năng lượng nhiều hơn so với điều hòa split cố định.

Như vậy, nếu quy đổi tương đối, một chiếc điều hòa di động ở châu Âu thường có giá từ vài trăm euro hoặc bảng Anh. Các mẫu rẻ dưới 200 euro như đợt bán của Lidl vì thế dễ tạo ra “cơn sốt”, nhất là khi xuất hiện đúng thời điểm nắng nóng.