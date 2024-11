Điều lạ trong 20 năm phát sóng Ai là triệu phú

Ba người chơi xuất sắc nhất

Ai là triệu phú lên sóng từ năm 2005, là một trong những chương trình ăn khách nhất của VTV. Sau hai thập kỷ phát sóng, ba người chơi xuất sắc nhất trong lịch sử chương trình đã lộ diện.

Trong số phát sóng tối 26/11, người chơi Phạm Cao Long - thầy giáo nghỉ hưu đến từ Hải Dương - xuất sắc trả lời đúng 13 câu hỏi của chương trình. Từ đầu phần thi, ông Phạm Cao Long có chiến thuật sử dụng quyền trợ giúp hợp lý. Người chơi cũng có kiến thức uyên bác về nhiều lĩnh vực.

Người chơi Phạm Cao Long trong tình huống giả định.

Ở câu hỏi thứ 14 có chủ đề về hội họa, người chơi linh cảm được đáp án đúng nhưng hết quyền trợ giúp nên quyết định dừng cuộc chơi. Ông cầm về tấm séc trị giá 80 triệu đồng (mức thưởng ở câu 13). Khi đưa ra quyết định, ông Phạm Cao Long nói rất tiếc nuối nhưng không thể mạo hiểm vì không có dữ liệu nào để lựa chọn đáp án.

MC Đinh Tiến Dũng và ê-kíp quyết định tạo tình huống giả định để người chơi thử trả lời câu hỏi thứ 15. Đây là tình huống lần đầu tiên xuất hiện trong Ai là triệu phú. Phần thi của ông Phạm Cao Long cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Kỹ sư Lê Anh (trái) và vlogger Trần Đặng Đăng Khoa đều chiến thắng 14 câu hỏi.

Trước đó, chỉ có hai người chơi đi tới câu hỏi thứ 14 của chương trình. Đó là anh Lê Anh tham gia số phát sóng ngày 9/9/2008. Anh trả lời đúng 14 câu hỏi, giành 80 triệu đồng và lựa chọn dừng cuộc chơi ở câu cuối cùng.

Người chơi giữ kỷ lục còn lại là vlogger về du lịch Trần Đặng Đăng Khoa, tham gia chương trình năm 2001. Anh chinh phục 14 câu hỏi, trả lời sai câu số 15 nên quay về mức thưởng 22 triệu đồng (câu 10).

Như vậy, sau 20 năm lên sóng, chương trình vẫn chưa tìm ra triệu phú chiến thắng cả 15 câu hỏi. Năm 2018, Ai là triệu phú cũng ghi nhận một trường hợp hiếm hoi khi dùng hết bốn quyền trợ giúp mà vẫn trả lời sai.

Triệu phú đầu tiên

Ai là triệu phú có bản quyền gốc từ Who wants to be a millionaire của Anh. Giải thưởng cao nhất (trong phiên bản Anh) là tấm séc trị giá 1 triệu bảng Anh. Có thời điểm, chương trình thu hút tới 19 triệu người xem trong một số phát sóng.

Đến nay có khoảng 160 quốc gia mua bản quyền của chương trình này và phát sóng phiên bản riêng, với luật chơi và đồ họa tương tự phiên bản gốc.

Người chơi đầu tiên trên thế giới chiến thắng chương trình này là John Carpenter - "triệu phú" trong phiên bản của Mỹ. John Carpenter xuất hiện trong số phát sóng ngày 19/11/1999, trả lời đúng 14 câu hỏi mà không sử dụng bất kỳ quyền trợ giúp nào.

Khoảnh khắc giành chiến thắng của John Carpenter.

Bước vào câu hỏi cuối cùng, ông dùng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi không có một màn thảo luận hay tư vấn nào. John chỉ dùng quyền trợ giúp để gọi cho bố và khoe là mình sẽ trở thành triệu phú. Người chơi tự mình vượt qua câu hỏi cuối cùng.

Năm 2009, John Carpenter trả lời phỏng vấn tờ New Haven Register và khẳng định món tiền thưởng lớn không giúp ông đổi đời. Ông chỉ mua một chiếc ô tô mới và tiết kiệm để đầu tư cho việc học của con trai.

Ở Việt Nam, Ai là triệu phú vẫn duy trì sức hút sau 20 năm. Chương trình lần lượt được dẫn dắt bởi MC Lại Văn Sâm , MC Phan Đăng và MC Đinh Tiến Dũng. Đạo diễn hiện tại là MC Diệp Chi.