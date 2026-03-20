Điều tra nguyên nhân người đàn ông rơi từ tầng 17 chung cư ở TPHCM

20-03-2026 - 16:04 PM | Xã hội

Trưa 20/3, Công an phường Phú Thạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong tại chung cư Phú Thạnh (đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, nhiều cư dân tại lốc C nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực sân chung. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên mặt đất và đã tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Qua trích xuất camera và xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, sinh năm 1987, cư trú tại lốc A của chung cư. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, người này di chuyển sang lốc C, lên khu vực tầng 17 rồi rơi xuống đất.

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Theo Nguyễn Dũng

Tiền Phong

Công an cảnh báo nóng về một loại camera giám sát, người dân kiểm tra ngay tại nhà

Tài xế Grab trong vụ nhạc sĩ Minh Khang gây chú ý với hành động khác biệt trong một chuyến xe

Cẩn trọng khi nhận được "Giấy mời" lạ ở Đà Lạt

Chuyển trụ sở làm việc của Văn phòng Chủ tịch nước

Cận cảnh khối tài sản gây choáng của Mr Pips: 41 ô tô hạng sang, 45 sổ đỏ, hơn 1.000 miếng vàng,... bị kê biên

Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trúng cử HĐND TP.HCM

