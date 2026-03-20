Điều tra nguyên nhân người đàn ông rơi từ tầng 17 chung cư ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, nhiều cư dân tại lốc C nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực sân chung. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên mặt đất và đã tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Qua trích xuất camera và xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, sinh năm 1987, cư trú tại lốc A của chung cư. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, người này di chuyển sang lốc C, lên khu vực tầng 17 rồi rơi xuống đất.

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.