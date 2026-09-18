Điều tra số tiền 2,4 tỷ đồng, công an bắt Bùi Thanh Sơn SN 1992

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 18/9/2026 cho biết vừa điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Long Thuận.

Trước đó, ngày 09/9/2026, Công an phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo của bà N.T.N.T, sinh năm 1981, ngụ phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp về việc bị mất trộm số tiền ngoại tệ 75.000 CHF (đô Thụy Sĩ), trị giá khoảng hơn 2,4 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Thuận đã chuyển nguồn tin đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Đối tượng Phạm Thanh Sơn - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Đến ngày 12/9/2026 Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Long Thuận bắt giữ được đối tượng gây án tên Phạm Thanh Sơn (sinh năm 1992, nơi thường trú: Thôn 1, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng).

Qua đấu tranh, Sơn khai nhận do bản thân nghiện cờ bạc (đá gà truyền thống) nên sau khi đưa bà T rời khỏi nhà sang Thụy Sĩ, Sơn đã lén lút lấy trộm của bà T số tiền 75.000 đô Thụy Sĩ. Số tiền trộm được Sơn đã đổi sang tiền Việt Nam rồi đem sang các trường gà bên Campuchia chơi đá gà.

Hiện tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội trộm cắp tài sản.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc trông coi, quản lý tài sản và không tham gia đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào. Khi phát hiện các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thì báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất.