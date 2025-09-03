Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều tra vụ nữ Tiktoker nổi tiếng nhảy lầu tự tử từ tầng cao chung cư cao cấp ở TP.HCM, hé lộ dòng chia sẻ trạng thái trước đó

03-09-2025 - 18:02 PM | Xã hội

Ngày 3/9, Công an TP.HCM đang điều tra vụ nữ Tiktoker nhảy lầu tự tử từ tầng cao ở căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn.

Danh tính nữ Tiktoker nói trên là A.T. (thường gọi là M.Y.., 23 tuổi, quê Hà Nội) có hơn 200 ngàn người theo dõi trên Tiktok.

Theo thông tin ban đầu, gần 6h sáng 2/9, A.T. sử dụng kênh Tiktok cá nhân để phát trực tiếp cảnh mình tự tử và khi đó có hơn 1,1 nghìn người xem. Hình ảnh clip cho thấy cô leo qua lan can trước căn hộ rồi thả mình từ trên cao xuống.

Điều tra vụ nữ Tiktoker nổi tiếng nhảy lầu tự tử từ tầng cao chung cư cao cấp ở TP.HCM, hé lộ dòng chia sẻ trạng thái trước đó- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường xác định là 1 khu chung cư cao cấp tại TPHCM. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ tự tử, lúc rạng sáng Tiktoker A.T. đã có những dòng chia sẻ trạng thái buồn phiền về tình cảm.

Tiktoker nói trên là A.T. (thường gọi là MiuYeeu). Nữ Tiktoker thường làm các clip ngắn về cuộc sống thường ngày… và trên nền tảng mạng xã hội có kinh doanh mỹ phẩm, thời trang.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; 4 tân Thứ trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Giám đốc ĐHQG Hà Nội

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; 4 tân Thứ trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Nổi bật

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng Nổi bật

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn làm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn làm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

17:15 , 03/09/2025
Hướng dẫn mới về BHYT cho người hưởng trợ cấp hưu trí

Hướng dẫn mới về BHYT cho người hưởng trợ cấp hưu trí

16:55 , 03/09/2025
Bộ Y tế có tân Thứ trưởng Thường trực 46 tuổi

Bộ Y tế có tân Thứ trưởng Thường trực 46 tuổi

16:28 , 03/09/2025
GS Lê Quân giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

GS Lê Quân giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

16:21 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên