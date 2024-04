Đính chính cáo trạng đối với tội ‘Rửa tiền’ của bị can Nguyễn Mạnh Thừa

Thủ đoạn hợp thức hoá 177 tỷ đồng thu lời bất chính của Nguyễn Mạnh Thừa

Cụ thể, ngày 24/4, Viện KSND tỉnh Lào Cai có Thông báo số 102 xét thấy, bản Cáo trạng số 08/CT-VKST-P2 ngày 14/3 (trước đó) có sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản cần được bổ sung, sửa chữa, đính chính như sau:

Về tội “Rửa tiền”, bị can Nguyễn Mạnh Thừa biết rõ hành vi khai thác trái phép khoáng sản tại khu vực 3,77ha thuộc Khai trường 18 tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai là vi phạm pháp luật. Vì động cơ mục đích vụ lợi nên từ năm 2013 đến 2015, bị can Thừa đã chỉ đạo nhân viên của Công ty Li La Ma và ký hợp đồng thuê 12 cá nhân và nhiều doanh nghiệp tổ chức khai thác trái phép hơn 1,36 triệu tấn quặng apatit các loại trên diện tích 5,99 ha (vượt 2,22ha theo giấy phép xây dựng nhà hàng, khách sạn), thuộc Khai trường 18 tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai.

Bên cạnh đó, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã ký hợp đồng bán số quặng này cho 3 Công ty gồm, Công ty Apatit Việt Nam ; Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam, Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Những công ty này sau đó chuyển khoản tiền mua hơn 1,36 triệu tấn quặng apatit các loại vào tài khoản Công ty LiLaMa của bị can Thừa với tổng số tiền là 451,3 tỷ đồng (bao gồm cả thuế VAT).

Theo viện kiểm sát, trừ đi các chi phí như, các loại thuế, phí, các khoản chi phí thực tế chi trả cho các cá nhân và doanh nghiệp trong việc bốc xúc, vận chuyển đất đá, quặng apatit xác định, bị can thu lời bất chính số tiền là hơn 177 tỷ đồng.

Để hợp thức hoá nguồn tiền thu lợi bất chính từ việc khai thác trái phép quặng apatit, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã mượn tài khoản của 12 cá nhân này để Công ty Li La Ma chuyển nhờ số tiền thu lợi từ việc khai thác và bán quặng apatit bằng hình thức nâng khống tiền công, khối lượng vận chuyển. Sau đó, các cá nhân này chuyển lại cho bị can Thừa.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã chỉ đạo các kế toán của Công ty Li La Ma gồm: Ông Lê Văn Nho, bà Đỗ Phương Thúy , bà Nguyễn Thị Lành, bà Vũ Thị Hoa lập khống các hợp đồng, biên bản nghiệm thu để nâng khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá và nâng khống khối lượng đất đá; sau đó đến Chi cục thuế huyện Bảo Thắng và Chi cục thuế TP Lào Cai mua hóa đơn bán lẻ theo các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu khống đối với 12 cá nhân cho mượn tài khoản.

Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2013 – 2015, bị can Thừa đã chỉ đạo thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Li La Ma vào tài khoản của 12 cá nhân đã nhờ nhiều lần với tổng số tiền là hơn 182, tỷ đồng, trong đó chỉ có 5,6 tỷ đồng là số tiền cước vận chuyển quặng, đất đá thực tế của 12 cá nhân, nộp thuế, phí gần 6 tỷ đồng, số tiền còn lại hơn 171 tỷ đồng là (tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có) được trả bằng tiền mặt và chuyển vào các tài khoản cá nhân của bị can Thừa.

Chi tiết số tiền thu lời bất chính của bị can Nguyễn Mạnh Thừa

Sau khi thu được hơn 171 tỷ đồng, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã sử dụng số tiền này để mua 1 lô đất diện tích 465 m2 tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến vào tháng 6/2015 với số tiền là 2,1 tỷ đồng (cho con trai là Nguyễn Văn Phú đứng tên chủ sở hữu); chuyển vào tài khoản của Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời để mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời với số tiền 33,16 tỷ đồng, số cổ phần này bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã chuyển nhượng cho Công ty TNHH MTV Triệu Tiến Vương do Nguyễn Quang Triệu con trai của bị can Thừa làm Giám đốc; gửi tiết kiệm 5 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Lào Cai mang tên Nguyễn Thị Lành (con gái bị can Nguyễn Mạnh Thừa), tổng số 40,26 tỷ đồng.

Như vậy bị can Thừa đã sử dụng 40,26 tỷ đồng (trong tổng số hơn 171 tỷ đồng), tiền bị can biết rõ do phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh và giao dịch tài chính, ngân hàng.

Viện kiểm sát cho rằng, hành vi trên của Nguyễn Mạnh Thừa thể hiện rõ mục đích nhằm che giấu nguồn gốc số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội khai thác khoáng sản trái phép (quặng apatit) mà có với tổng số tiền là 171 tỷ đồng. Hành vi của bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng và hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm, gây ảnh ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương, bản thông báo nêu.

Bản Cáo trạng 08/CT-VKST-P2 ngày 14/3, nêu Công ty Lilama đã khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại, trị giá hơn 610 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Lilama thu lợi bất chính hơn 177 tỷ đồng, Công ty Apatit Việt Nam thu lợi bất chính hơn 184 tỷ đồng.