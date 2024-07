Đỉnh như Lisa: Có là móc treo túi hơn 30 "củ" thì cũng sold out toàn cầu vì cô nàng!

Tiếp tục niềm đam mê art toy, Lisa lại vừa khiến fan đứg ngồi không yên khi khoe clip unbox hàng loạt blind box (hộp mù) mới. Lần này, bên cạnh 2 nhân vật khiến cô nàng mê như điếu đổ là Labubu và Cry Baby thì một cái tên khác cũng được "thơm lây" sau màn đập hộp của Lisa.

Lisa khiến fan thích thú khi đập hộp cả "gia tài" blind box

Cụ thể, trong story vừa đăng, thành viên BLACKPINK khoe chiếc túi hiệu Louis Vuitton được gắn rất nhiều charm (đồ trang trí móc vào túi) xinh xắn. Trong đó, chiếc bag charm mới gây chú ý nhất là bag charm Vivienne Fashionista cũng của Louis Vuitton.

Chiếc móc treo túi Vivienne Fashionista (xanh dương) nhanh chóng được "thơm lây"

Nhanh như gió, loạt bag charm Vivienne Fashionista nhanh chóng được sold out trên mọi mặt trận ở Thái cũng như được chuyển về trạng thái "đặt trước" trên hệ thống website Louis Vuttion các nước. Tại Việt Nam, item này cũng được fan art toy nói chung cũng như fan của Lisa nói riêng order "cấp tốc", nhất là chiếc charm màu xanh dương như Lisa sở hữu. Đáng nói, em này không hề rẻ, riêng giá gốc đã là hơn 32 triệu đồng. Đúng là "like idol like fan", người hâm mộ của Lisa quá đỉnh!



Lisa chưa kịp check-in nhưng Vivienne Fashionista vẫn được sold out nhanh chóng

Ở Việt Nam, item này cũng nhanh chóng chuyển sang trạng thái "đặt trước"

Được biết, Vivienne ra đời năm 2017 là linh vật biểu tượng cho thương hiệu Louis Vuitton. Móc khóa Vivienne Fashionista với hình dạng búp bê hoa 4 cánh không chỉ được thiết kế thủ công tinh xảo với hoa văn "đậm mùi tiền" đặc trưng của thương hiệu mà còn thể hiện phong cách cổ điển lẫn cá tính đầy sáng tạo, có thể chiều lòng những khách hàng khó tính nhất trong giới thời trang xa xỉ.

Trước đó, Lisa cũng không ngại thể hiện đam mê chơi blind box khi nhiều lần xuất hiện với những chiếc túi được đính charm sành điệu. Không ngoài mong đợi, mẫu nào được cô nàng yêu thích đều được sold out nhanh chóng, thậm chí còn được mua đi bán lại với giá cao hơn giá gốc nhiều lần.