Dịp 30/4 và 1/5: Nguy cơ ách tắc sân bay

“Điểm nóng” Phú Quốc

Chiều 19/4, chúng tôi khảo sát trên trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không và nhận thấy, nhu cầu đi vào các ngày 29-30/4 và về ngày 2-3/5 rất cao; những ngày này giá vé rẻ, được khuyến mại nhiều. Các điểm đến chủ yếu là Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn...

Phú Quốc được người dân lựa chọn tới nghỉ nhiều nhất. Dù các hãng đã tăng khai thác, nhưng nhiều chuyến bay vào giờ đẹp (đi buổi sáng tới đầu giờ chiều, về giờ trưa hoặc chiều) đã hết vé. Nhu cầu đi lại cao nhất ở chặng TPHCM - Phú Quốc. Với chặng này, Vietnam Airlines và Pacific Airlines khai thác tới 18 chuyến mỗi ngày. Trong dịp lễ tới, một số chuyến bay giờ đẹp đã hết vé phổ thông. Các chuyến khác, vé phổ thông vẫn còn, nhưng giá cũng từ 1,3 triệu đồng/chiều đi trở lên hoặc vé hạng thương gia trên 3,5 triệu đồng/chiều đi. Tương tự, chặng này Vietjet khai thác 11 chuyến bay, trong đó có 7 chuyến đi ngày 30/4 và 7 chuyến về ngày 2/5 đã hết vé, số chuyến bay còn giá vé cũng từ 1,3 triệu đồng/chiều trở lên.

Với chặng Hà Nội - Phú Quốc, nếu khách đi ngày 30/4 và về ngày 2-3/5, Vietnam Airlines đã tăng lên 8 chuyến mỗi ngày, nhưng các chuyến bay giờ đẹp cũng hết vé phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia từ 6 triệu đồng trở lên. Một số chuyến giờ bay không thuận tiện (đi hoặc về tối) còn vé giá từ 2,5 triệu đồng trở lên. Trong khi đó, cùng chặng này, Vietjet khai thác tới 13 chuyến, đã có 1 chuyến hết vé, các chuyến còn lại giá vé cũng từ 2 triệu đồng trở lên. Với các chặng bay khác như Hà Nội/TPHCM - Đà Nẵng/Nha Trang/Đà Lạt/Quy Nhơn/Huế..., có một vài chuyến hết vé, các chuyến còn lại vé nhiều do các hãng bay tăng cường.

Với tàu hỏa, lãnh đạo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đã tăng cường chạy tàu dịp Lễ 30/4-1/5, cung ứng 10.000 vé tàu/ngày/chiều. Phía Bắc tập trung tăng cường tàu các chặng: Hà Nội - Hải Phòng/Thanh Hóa/Vinh/Đồng Hới/Huế/Đà Nẵng; phía Nam từ Sài Gòn - Đà Nẵng/Quảng Ngãi/Quy Nhơn/Nha Trang/Phan Thiết... Vé được bán nhiều nhất tập trung vào chiều Hà Nội đi ngày 29-30/4 và về Hà Nội ngày 2-3/5. Trong 4 ngày đi lại cao điểm này, vé tàu đi ngày 29/4 đã cơ bản bán hết, 3 ngày khác vẫn còn nhưng không nhiều.

Cẩn trọng lỡ chuyến vì tắc sân bay

Những ngày qua, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) liên tục quá tải, ùn tắc khu vực soi chiếu an ninh. Có hành khách bị trễ chuyến bay, vì phải chờ đợi quá lâu để qua được cửa an ninh. Do đó, với dịp cao điểm nghỉ Lễ 30/4 tới, hàng không được cảnh báo nguy cơ ùn tắc nhà ga sẽ không chỉ xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất, mà còn ở sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc...

Với sân bay Tân Sơn Nhất, theo đơn vị quản lý nhà ga, những ngày qua, lượng khách qua sân bay này tăng đột biến, đặc biệt vào cuối tuần. Vào các khung giờ cao điểm, lượng khách tăng khoảng 30% so với khung giờ khác trong ngày, đặc biệt là từ khung giờ sáng (từ 5 đến 10 giờ). Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của nhà chức trách, an ninh sân bay phải kiểm tra khai báo y tế điện tử bắt buộc với tất cả hành khách tại cửa an ninh. Nhiều khách làm thủ tục lên máy bay (check-in) qua mạng, hoặc tại các ki-ốt tự động không có nhân viên nhắc khai báo y tế nên chưa thực hiện. Khi khách tới cửa an ninh, do chưa khai báo y tế nên bị yêu cầu quay lại bổ sung tờ khai khiến tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng.

Tương tự, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) dự kiến lượng khách qua sân bay này dịp Lễ 30/4 - 1/5 khoảng 75.000 lượt khách/ngày (tăng 25% so với ngày thường và bằng mức cao điểm của năm 2019).

Trước nguy cơ sân bay ùn tắc, các cảng hàng không và hãng hàng không cùng đưa ra khuyến cáo hành khách đi lại trong dịp lễ tới (đặc biệt là với khách đi từ sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài). Hành khách cần có mặt ở sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ bay; chủ động khai báo y tế điện tử trước khi ra sân bay (tại địa chỉ tokhaiyte.vn của Bộ Y tế). Tại khu vực soi chiếu an ninh, hành khách cần chuẩn bị sẵn giấy tờ tuỳ thân, tờ khai y tế, vé lên máy bay... Trường hợp sắp đến giờ bay nhưng chưa tới lượt soi chiếu hành lý, khách cần chủ động liên hệ ngay với nhân viên của hãng hàng không có mặt tại khu vực này để được hỗ trợ; với hành khách đi từ các sân bay lớn nên thực hiện thủ tục check-in trực tuyến...

Với xe khách phục vụ đi lại dịp Lễ 30/4-1/5, tại Hà Nội, Cty CP Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường 500 lượt xe cho các bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, để đáp ứng nhu cầu khách dự kiến tăng 200 - 250% so với ngày thường. Bến xe Nước Ngầm cũng dự kiến tăng cường 150 - 200 xe dịp lễ so với ngày thường. Xe tăng cường sẽ tập trung vào các chặng trung bình từ Hà Nội đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ…