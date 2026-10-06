DIVO Ceramica đưa tinh thần Art Gallery đến VIBE 2026

Khi gian hàng triển lãm biến thành không gian nghệ thuật mang tinh thần đương đại tại VIBE 2026

Khép lại 4 ngày sôi động (30.09 - 03.10.2026) tại SECC, TP.HCM, VIBE 2026 - Vietnam Interior & Build Expo là điểm gặp gỡ của các thương hiệu, chuyên gia và cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc - Nội thất - Xây dựng. Với quy mô dự kiến 700 gian hàng, hơn 12.000 lượt khách tham quan cùng hơn 15 hội thảo và workshop, triển lãm mở ra không gian để cập nhật những xu hướng, công nghệ và giải pháp mới đang góp phần định hình diện mạo ngành.

Trong bối cảnh đó, DIVO Ceramica lựa chọn một cách tiếp cận khác cho lần đầu tiên tham dự VIBE. Thay vì xây dựng một gian hàng đơn thuần phục vụ trưng bày sản phẩm, DIVO kiến tạo "Art Gallery: Tinh hoa vật liệu châu Âu". Tại đây, gạch ốp lát được nhìn nhận như những tác phẩm có giá trị thẩm mỹ, với từng bề mặt, đường vân, cấu trúc và tỷ lệ được sắp đặt trong một tổng thể giàu tính nghệ thuật.

Không gian được thiết kế để khách tham quan không chỉ đứng trước những mẫu gạch, mà có thể trực tiếp quan sát, tương tác và hình dung cách chúng hiện diện trong kiến trúc nói chung và nhà ở nói riêng. Từ những mảng gạch khổ lớn đến các mẫu gạch trang trí cao cấp với bề mặt mang hiệu ứng đặc biệt, mỗi khu vực trong Art Gallery được xây dựng như một lát cắt khác nhau để khách tham quan được trải nghiệm thú vị và có nhiều sâu hơn.

Gian hàng của DIVO Ceramica với chủ đề "Art Gallery: Tinh hoa vật liệu châu Âu" - nơi mỗi mẫu gạch ốp lát được nhìn nhận như những tác phẩm có giá trị thẩm mỹ.

‎Khám phá các giải pháp bề mặt và trải nghiệm thực tế ấn tượng

Một trong những điểm nhấn tại Art Gallery của DIVO là cách công nghệ sản xuất và vẻ đẹp bề mặt được đưa đến gần khách tham quan thông qua những trải nghiệm trực tiếp. Các dòng gạch khổ lớn và gạch trang trí cao cấp cùng nhiều thiết kế lấy cảm hứng từ đá tự nhiên được giới thiệu trong những bối cảnh ứng dụng cụ thể, giúp người xem có thêm góc nhìn về khả năng sử dụng gạch trong các không gian kiến trúc đương đại. Đặc biệt, khách tham quan có thể trực tiếp tương tác với bề mặt gạch thông qua hoạt động chiếu đèn để quan sát hiệu ứng Glint - một hiệu ứng bề mặt tạo nên sự thay đổi về chiều sâu và cảm nhận khi ánh sáng tác động lên bề mặt.

Hoạt động tương tác với bề mặt Glint giúp khách tham qian có góc nhìn trực quan hơn, đồng thời cho thấy vai trò của ánh sáng trong việc thay đổi cảm nhận về vật liệu.

Art Gallery cũng mang đến những điểm chạm gần gũi thông qua nhiều hoạt động khác như tư vấn trực tiếp với các chuyên gia hay đơn giản là ngồi thư giãn và thưởng lãm những mẫu gạch ấn tượng. Điều này giúp khách tham quan hiểu hơn về gạch ốp lát và các công nghệ mới cập nhật. Bên cạnh trải nghiệm sản phẩm, những phần quà lưu niệm và voucher ưu đãi được DIVO chuẩn bị như một lời chào dành cho những vị khách ghé thăm không gian trong suốt thời gian diễn ra triển lãm.

Tại VIBE, khách tham quan có thể nhìn những mẫu gạch quen thuộc dưới một góc độ mới và hiểu hơn về sợi dây liên kết giữa vật liệu, thiết kế và không gian sống

Ba thương hiệu gạch châu Âu được DIVO giới thiệu tại VIBE - Ariostea, Porcelanosa và ABK - cũng tạo nên ba sắc thái khác nhau trong cùng một không gian. Nếu Ariostea khai thác vẻ đẹp đá tự nhiên cùng công nghệ bề mặt, Porcelanosa mở ra sự đa dạng về thiết kế và giải pháp, thì ABK thể hiện tinh thần "More Than Tiles", đưa gạch ốp lát vượt ra khỏi giới hạn của một sản phẩm hoàn thiện đơn thuần.

Từ không gian triển lãm đến những kết nối mới

Với đặc thù là một triển lãm dành cho toàn chuỗi ngành Kiến trúc - Nội thất - Xây dựng, VIBE 2026 cũng là dịp để DIVO Ceramica mở rộng những cuộc gặp gỡ với cộng đồng chuyên môn. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, không gian DIVO hướng đến việc tạo ra những điểm chạm trực tiếp với kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công và các đối tác trong lĩnh vực vật liệu.



Hoạt động trao đổi, kết nối chuyên môn giữa đại diện DIVO Ceramica và các đối tác, kiến trúc sư tại sự kiện.

Sự hiện diện của Ariostea, Porcelanosa và ABK trong cùng một không gian cũng là cơ hội để DIVO giới thiệu rõ hơn định hướng: "Lựa chọn và phân phối các thương hiệu vật liệu quốc tế chất lượng tại thị trường Việt Nam". Thông qua đó, những xu hướng thiết kế, công nghệ bề mặt và giải pháp gạch ốp lát từ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận gần hơn với các dự án và cộng đồng chuyên môn trong nước.

Với DIVO Ceramica, VIBE 2026 không chỉ là một triển lãm, mà còn là cơ hội để chúng tôi kết nối sâu hơn với cộng đồng kiến trúc - thiết kế, đồng thời chia sẻ cách vật liệu có thể trở thành một phần của ngôn ngữ và bản sắc không gian sống. DIVO mong muốn mang đến những giải pháp vật liệu giàu tính thẩm mỹ, công nghệ và cảm hứng, góp phần cùng các kiến trúc sư, nhà thiết kế tạo nên những không gian mang dấu ấn riêng và giá trị bền vững.