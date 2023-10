DKRA Consulting và đối tác “bắt tay” phát triển Phố thương mại the Sholi

Những thương hiệu uy tín "bắt tay" đồng hành



Hướng tới khách hàng là cộng đồng doanh nhân thành đạt, các chuyên gia nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại khu Tây Sài Gòn, mỗi đối tác đồng hành, tham gia vào quá trình phát triển the Sholi đều được DKRA Consulting "chọn lọc" khắt khe. Tất cả đều là những thương hiệu nổi bật trên thị trường như Vertical Studio - Đơn vị thiết kế kiến trúc, H2 Design&Build - Tổng thầu xây dựng, TTAD - Đơn vị giám sát thi công, Vietinbank - Ngân hàng bảo lãnh, AZ Group - Đơn vị thiết kế và thi công nội thất, DKRA Living - Quản lý & vận hành và Houze - Cung cấp giải pháp công nghệ quản lý. Điều này, cho thấy tâm huyết và sự cẩn trọng của DKRA Consulting dành cho Tổ hợp phố thương mại the Sholi trong vai trò là Đơn vị Tư vấn & Phát triển.

DKRA Consulting và các đối tác chiến lược chính thức ký kết hợp tác đồng hành, phát triển Tổ hợp phố thương mại the Sholi

DKRA Consulting là Thương hiệu mảng dịch vụ Nghiên cứu & Tư vấn phát triển - một trong ba nhóm dịch vụ chiến lược của Tập đoàn dịch vụ bất động sản DKRA (DKRA Group). Theo đó, DKRA Consulting sẽ tham gia vào tất cả các giai đoạn trong quá trình phát triển, bao gồm: nghiên cứu thị trường, phát triển quỹ đất (M&A, đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất, pháp lý), định giá, phát triển sản phẩm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Lâm - Chủ tịch HĐQT DKRA Group, đại diện DKRA Consulting cho biết, trong quan hệ hợp tác này, Đơn vị Tư vấn & Phát triển đặc biệt tin tưởng vào năng lực và uy tín của các đối tác đồng hành. Tin rằng, với kinh nghiệm, tâm huyết và sự cẩn trọng của tất cả các bên, the Sholi sẽ được kiến tạo thành tâm điểm (hub) kết nối giao thương mang tính biểu tượng giữa đô thị Tây Sài Gòn. Từ đó, cung cấp ra thị trường những sản phẩm nhà phố thương mại đa công năng, hài hòa giữa nhu cầu "sống" với tiềm năng khai thác kinh doanh đa giá trị.

Ông Phạm Lâm - Chủ tịch HĐQT DKRA Group, đại diện DKRA Consulting đặc biệt tin tưởng vào năng lực và uy tín của các đối tác đồng hành

Kiến tạo điểm đến đa trải nghiệm - đa giá trị

Tọa lạc tại mặt tiền đường An Dương Vương (Quận Bình Tân) - liền kề TTTM Aeon Mall và bến xe miền Tây, the Sholi nằm trong khu vực dân cư hiện hữu đã định hình ổn định. Nếu lấy the Sholi làm tâm điểm, chỉ trong vòng bán kính từ 1 - 2km, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng về các quận trung tâm thành phố, tiếp cận các tiện ích cao cấp hoàn chỉnh như đại siêu thị, trung tâm giải trí, hệ thống trường học các cấp và hệ thống bệnh viện cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao,…

Có vị trí chiến lược ngay cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, Bình Tân trong hơn 10 năm qua đã có sự phát triển năng động trên nhiều mặt. Ngoài sự bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị và hạ tầng công nghiệp,..., Bình Tân còn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tỷ lệ nhập cư cao nhất TP.HCM. Theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM, dân số Quận Bình Tân đến năm 2022 đã đạt gần 800.000 người, là đơn vị hành chính đông dân thứ hai TP.HCM và cũng là quận đông dân nhất cả nước (tương đương dân số của một tỉnh).

Sự hợp tác giữa các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản sẽ nâng tầm Tổ hợp phố thương mại the Sholi thành biểu tượng đầy tự hào của khu Tây Sài Gòn

Nhận thấy tiềm năng và dư địa phát triển rất lớn của thị trường, DKRA Consulting đã phát triển mô hình nhà phố thương mại ngay mặt tiền đường An Dương Vương và Phan Đình Thông. Với quy mô 1,45ha, the Sholi được phát triển theo mô hình shop-living (nhà ở kết hợp với kinh doanh), cung cấp ra thị trường chỉ 90 căn nhà phố thương mại.

Mỗi sản phẩm tại đây đều mang một dấu ấn kiến trúc riêng biệt với phong cách thiết kế đương đại, nhưng vẫn hài hòa với ngôn ngữ thiết kế tổng thể. DKRA Consulting kỳ vọng, the Sholi sẽ kiến tạo một không gian trải nghiệm liên hoàn với thế giới tiện ích độc đáo cho cộng đồng cư dân hiện đại.

Hiện the Sholi đã có sổ đỏ và giấy phép xây dựng riêng từng căn, dự kiến sẽ bàn giao nhà vào tháng 12/2024. Được biết, DKRA Realty (Thương hiệu mảng dịch vụ Tiếp thị & Phân phối của DKRA Group) cùng các đơn vị phân phối chiến lược đang giới thiệu the Sholi ra thị trường với mức giá từ 13,9 tỷ đồng/căn (diện tích sàn xây dựng lên đến 330m2). Khách hàng sở hữu sản phẩm trong giai đoạn này chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị bất động sản, 70% còn lại sẽ được ngân hàng Vietinbank hỗ trợ cho vay với mức lãi suất cố định 7%/năm đến khi nhận nhà.