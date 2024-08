DKRA Realty trở thành Tổng đại lý Tiếp thị & Phân phối dự án The Emerald 68

Những thương hiệu uy tín "bắt tay" chiến lược

Được tín nhiệm trở thành Tổng đại lý Tiếp thị & Phân phối dự án The Emerald 68, DKRA Realty sẽ đồng hành cùng Chủ đầu tư lan tỏa "chất sống tinh anh" đến gần hơn với người trẻ thành đạt. Song song đó, ngân hàng BIDV với giải pháp hỗ trợ tài chính đa dạng sẽ cung cấp cho khách hàng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, giúp gia tăng cơ hội sở hữu sản phẩm và tối ưu dòng vốn đầu tư.

Tập đoàn Lê Phong và Coteccons chính thức ký kết hợp tác chiến lược với DKRA Realty - Tổng đại lý Tiếp thị & Phân phối căn hộ cao cấp The Emerald 68

Lễ ký kết hợp tác chiến lược là cột mốc quan trọng, đánh dấu mối quan hệ đồng hành giữa những thương hiệu uy tín hàng đầu thị trường. Trong đó, Tập đoàn Lê Phong với lợi thế sở hữu quỹ đất "sạch" ở khắp các tỉnh thành, khu vực đã khẳng định tiềm lực vững mạnh và khả năng hoàn thiện pháp lý ngay từ những ngày đầu thành lập. Tiếp nối sự thành công tại thị trường bất động sản Bình Dương với hơn 20 dự án nhà phố thương mại, khu đô thị và căn hộ cao cấp, Tập đoàn Lê Phong tâm huyết kiến tạo biểu tượng sống mới mang tên The Emerald 68, góp phần bổ sung "mảnh ghép" còn thiếu cho Thuận An.

Tương đồng với Tập đoàn Lê Phong về định hướng phát triển bền vững, Coteccons ở cương vị Nhà phát triển dự án sẽ tạo nên giá trị khác biệt cho The Emerald 68 bằng chất lượng công trình và tiến độ xây dựng vượt trội. Được biết, Coteccons là công ty xây dựng lớn nhất Việt Nam góp mặt trong danh sách Top 500 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á - Fortune South East Asia 500 do tạp chí Fortune bình chọn. Suốt nhiều năm liền, thương hiệu Coteccons luôn giữ vững vị trí Top 1 trong bảng xếp hạng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam do Vietnam Report công bố; cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Do đó, sự kết hợp của "bộ đôi" Tập đoàn Lê Phong - Coteccons hứa hẹn sẽ cung ứng ra thị trường những sản phẩm căn hộ cao cấp đa giá trị - đáng đầu tư - đáng sở hữu bậc nhất Bình Dương trong thời điểm hiện tại.

Tập đoàn Lê Phong và Coteccons ký kết hợp tác chiến lược với BIDV - Ngân hàng tài trợ chính cho căn hộ cao cấp The Emerald 68

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Bùi Ngươn Phong - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Phong chia sẻ: "The Emerald 68 là dự án căn hộ cao cấp thứ 2 được Tập đoàn Lê Phong triển khai tại Bình Dương. Ở dự án trước đó, Tập đoàn Lê Phong từng lập kỷ lục về tiến độ hoàn thiện pháp lý và bàn giao căn hộ. Thậm chí, chỉ sau 3 tháng đi vào vận hành, dự án căn hộ đầu tiên trong chuỗi thương hiệu ‘Emerald’ đã bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho cư dân. Đây là yếu tố quan trọng bảo chứng cho sự nỗ lực và tâm huyết của Chủ đầu tư đối với hành trình kiến tạo sản phẩm bất động sản bền vững. Đồng thời, với chiến lược thực thi rõ ràng của các đối tác ở lần ‘bắt tay’ này, Tập đoàn Lê Phong tin rằng, chúng ta sẽ thành công giới thiệu giải pháp nhà ở chất lượng cao, an toàn pháp lý - The Emerald 68 đến đông đảo khách hàng và nhà đầu tư".

Kiến tạo tổ ấm đa giá trị cho người trẻ tinh anh

Nằm liền kề Thành phố Hồ Chí Minh, The Emerald 68 sở hữu "ưu thế kép" về vị trí: Tọa lạc trên ba mặt tiền đường lớn, trong đó có QL13 (Đại lộ Bình Dương địa phận TP. Thuận An), ba mặt hướng sông tạo địa thế "cận lộ, hướng giang"; đồng thời cũng là tâm điểm giao thương giữa 4 thành phố lớn (Thành phố Hồ Chí Minh - TP. Thủ Dầu Một - TP. Dĩ An - TP. Thủ Đức). Theo giới chuyên gia đánh giá, đây là khu vực nổi bật hàng đầu trong số các thị trường bất động sản giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ dự án, thông qua các trục đường huyết mạch như QL13, Vành đai 3, DT 743, đường Phạm Văn Đồng,… cư dân chỉ mất ít phút di chuyển đến các tiện ích hiện hữu như Lotte Mart, Aeon Mall, hệ thống trường quốc tế các cấp, cùng chuỗi dịch vụ đáp ứng nhu cầu giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Sống tại The Emerald 68, cư dân còn được trải nghiệm đa tầng tiện ích hiện đại từ tổ hợp thương mại - vui chơi - giải trí - shopping đến hệ thống giáo dục, rèn luyện sức khỏe,… ngay trong khuôn viên dự án.

The Emerald 68 tuyên ngôn phong cách sống xứng tầm dành riêng cho người trẻ tinh anh

Hiện The Emerald 68 (Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68) được DKRA Realty giới thiệu ra thị trường với mức giá từ 1,68 tỷ đồng/căn, ngân hàng BIDV hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị căn hộ, tài trợ lãi suất 0% trong 30 tháng.

Trước ngân hàng BIDV và DKRA Realty, Tập đoàn Lê Phong và Coteccons đã ký kết hợp tác với Anabuki NL Housing Service Việt Nam (thuộc Tập đoàn Anabuki Nhật Bản) để cung cấp dịch vụ Quản lý - Vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Với bề dày kinh nghiệm và uy tín trong hơn 60 năm hoạt động tại thị trường Nhật Bản, Anabuki sẽ bảo chứng chất lượng sống xứng tầm cho The Emerald 68 thông qua các giải pháp công nghệ Quản lý - Vận hành hiện đại, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp cùng hệ thống an ninh, kỹ thuật tiên tiến.