DKRA Venus trở thành đối tác phân phối chính thức của dự án The Privia

Căn hộ cao cấp The Privia "chào sân"



Sáng ngày 20/10/2023 tại Trung tâm Hội Nghị Riverside Palace (Quận 4, TP.HCM), Tập đoàn Khang Điền cùng DKRA Venus và các đại lý phân phối chính thức khác đã tạo nên thành công chung cho chương trình "Công bố hệ thống Đại lý phân phối và Đào tạo kinh doanh dự án The Privia".

Sự thành công của chương trình đánh dấu mốc son mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa DKRA Venus và Tập đoàn Khang Điền

Với sự tham dự của hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh đầy nhiệt huyết, The Privia đã sẵn sàng "bật công tắc", khởi động hành trình đưa dòng căn hộ đạt chuẩn "công trình xanh EDGE" đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư. Biệt đội DKRA Venus với đội ngũ "chiến binh" tinh nhuệ liên tục làm cho khán phòng bùng nổ bởi khí thế hừng hực, tinh thần nhiệt huyết và lòng quyết tâm sớm đưa dự án "về đích".

Sự hợp tác giữa Khang Điền cùng các thương hiệu phân phối bất động sản chuyên nghiệp như DKRA Venus sẽ giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận với sản phẩm chất lượng, góp phần tạo lực đẩy mới cho thị trường khu Tây Sài Gòn.

Dòng căn hộ đạt chuẩn "công trình xanh EDGE" The Privia là sản phẩm tâm huyết của Tập đoàn Khang Điền tại khu Tây TP.HCM

Tọa lạc trên mặt tiền đường An Dương Vương (Quận Bình Tân), The Privia nằm trong khu đô thị hiện hữu sầm uất, thuận tiện kết nối với trung tâm Quận 1 và KĐT Thủ Thiêm qua đại lộ Võ Văn Kiệt. Dự án có quy mô 1,8ha, với 3 tháp cao 23 tầng, cung cấp ra thị trường sơ cấp thêm 1.043 căn hộ với pháp lý chuẩn chỉnh.

Bên cạnh các tiện ích nội khu cao cấp như hồ bơi vô cực 50m, hồ bơi trẻ em, phòng gym, yoga, phòng đọc sách, BBQ, khu TDTT ngoài trời, khu vui chơi trẻ em,... cư dân The Privia còn thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu hoàn chỉnh trong vòng 3 đến 5 phút di chuyển như TTTM Aeon Mall Bình Tân, MM Mega Market Bình Phú, bến xe miền Tây, chợ Kiến Đức 2, công viên Lý Chiêu Hoàng, bệnh viện Triều An, bệnh viện Quốc tế Minh Anh, bệnh viện Quốc tế City,...

DKRA Venus tự tin lan tỏa chuẩn sống "xanh"

Không chỉ là dự án hiếm hoi tại TP.HCM đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE, The Privia với phong cách thiết kế độc đáo còn được vinh danh ở 2 hạng mục giải thưởng danh giá của Vietnam Property Awards 2022 bao gồm: Best Mid End Condo Development - HCMC và Best Condo Interior Design.

The Privia là sản phẩm tâm huyết của Tập đoàn Khang Điền tại khu Tây TP.HCM. Dự án đã được khởi công và hiện đang trong quá trình xây dựng, tiến độ thực tế dự án: tháp C đến sàn 19, tháp B sàn 15, tháp A sàn 13.

DKRA Venus vững tin chinh phục "đường đua" The Privia, góp phần lan tỏa phong cách sống "mới" giữa trung tâm khu Tây

Đáp lại sự tín nhiệm từ chủ đầu tư Khang Điền, đại diện DKRA Venus khẳng định: "Cộng hưởng giá trị từ hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện - chuyên sâu - đổi mới của DKRA Group, DKRA Venus đã vạch ra lộ trình kinh doanh rõ nét để chinh phục The Privia một cách thần tốc. Với đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, DKRA Venus hứa hẹn mang đến cho đối tác, khách hàng và chủ đầu tư những trải nghiệm dịch vụ chất lượng, hoàn hảo!".

DKRA Venus là một trong những công ty thành viên đầu tiên tại DKRA Group. Thuộc nhóm dịch vụ Tiếp thị & Phân phối (DKRA Realty), DKRA Venus tập trung hoạt động chuyên sâu trong phân khúc bất động sản cao cấp, hạng sang.

Với hơn 5 năm kinh nghiệm phân phối thành công nhiều dự án quy mô lớn, đa dạng về loại hình sản phẩm, DKRA Venus luôn nhận được sự tín nhiệm từ nhiều chủ đầu tư danh tiếng và khách hàng.

Tính đến hiện tại, danh mục dự án từng được DKRA Venus triển khai phân phối thành công kéo dài khắp các tỉnh thành miền Trung và miền Nam, như: Hyatt Regency Ho Tram Residences, Angsana Residences Hồ Tràm, Astral City, Zenna Villas, The Filmore Da Nang, Van Phuc Mansion (Vạn Phúc City), Meyhomes Capital Phú Quốc, Cadia Quy Nhon, Ixora Ho Tram By Fusion, Akari City (giai đoạn 2), De La Sol, The Classia và sắp tới là căn hộ The Privia.