DLG nói gì liên quan vụ lùm xùm với Lilama 45.3?

Liên quan đến câu chuyện này, ngày 11/9, ông Nguyễn Tường Cọt - Tổng Giám đốc DLG đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này.



Đâu là nguyên nhân để L45.3 gửi đơn lên tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản với DLG?

Ông Nguyễn Tường Cọt: Công ty có phát sinh khoản nợ với Lilama 45.3 về việc cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công, công trình Thủy điện Đăk Pô Cô tại tỉnh Kon Tum, trong đó DLG bảo lãnh cho công ty con. Sau đó, L45.3 đã khởi kiện đòi nợ tại tòa án.

Theo quyết định của các bản án và quyết định thi hành án, DLG phải trả cho Lilama 45.3 khoản nợ gốc là hơn 14,7 tỷ đồng và lãi chậm thanh toán là hơn 2,3 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 17 tỷ đồng.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku đã mời đại diện của hai bên để thống nhất việc thi hành án. Tại đây, DLG đề xuất trả nợ cho Lilama 45.3 phân kỳ theo lộ trình từ năm 2023 đến năm 2026, nhưng đại diện Lilama 45.3 vẫn không chấp thuận, tỏ ra thiếu thiện chí. Chưa dừng lại ở đó, đối tác này còn gửi đơn lên Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai, yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DLG.

Sau khi Lilama 45.3 gửi đơn lần 1 lên Tòa án, bị Tòa trả lại do không đủ điều kiện, Lilama 45.3 tiếp tục gửi lần 2. Hiện nay, DLG gửi toàn bộ hồ sơ cho Tòa án xem xét và đề nghị Tòa án tiếp tục trả hồ sơ cho L45.3.

Công việc sản xuất, kinh doanh của DLG hiện nay ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Tường Cọt: Dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, xung đột Nga - Ukraina kéo dài chưa có hồi kết, nhưng DLG vẫn đang tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra bình thường. Sáu tháng đầu năm 2023 doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền rất khởi sắc so với cùng kỳ năm 2022. Hệ số thanh toán nhanh và thanh toán tổng quát của DLG đều đảm bảo, nguồn tài chính đủ khả năng trả nợ cho các đối tác, khách hàng.

Ngoài những ngành nghề truyền thống như sản xuất và chế biến gỗ, đá granite, kinh doanh bến xe và bãi đỗ, dịch vụ khách sạn, resort, khai thác và chế biến khoáng sản, tập trung kiên định vào các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng thu phí BOT; năng lượng xanh, năng lượng tái tạo; sản xuất điện tử và linh kiện điện tử, ..., gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho các năm tiếp theo.

Lĩnh vực năng lượng, các nhà máy thủy điện khai thác 100% công suất; tương tự, các nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận gặp nhiều thuận lợi, bức xạ nhiệt cao, thời gian nắng dài, dẫn đến công suất phát điện tăng; Khách sạn DLG Đà Nẵng thường xuyên kín phòng trong dịp hè và lễ, tết; lượng xe ô tô lưu thông qua các trạm thu phí trên tuyến Quốc lộ 14 tấp nập, gia tăng; các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Việt Nam hoạt động tăng trưởng, hiệu quả, ...

Đối với khoản nợ của Lilama 45.3 là rất nhỏ, chỉ chiếm chưa tới 0,3%/tổng tài sản của DLG, hoàn toàn nằm trong khả năng thanh toán của DLG, do đó Công ty không thuộc đối tượng phải áp dụng Luật Phá sản.

Sản xuất, kinh doanh đang khởi sắc, khoản nợ 17 tỷ đồng với L45.3 là con số rất nhỏ so với tổng tài sản của DLG hiện nay. Vì sao chưa trả nợ cho đối tác?

Ông Nguyễn Tường Cọt: Công ty không phải không trả được nợ, có điều phía L45.3 đòi nợ theo kiểu tạo áp lực không đáng có cho DLG trong bối cảnh hiện nay. Chúng tôi kiên quyết không trả nợ theo kiểu đó, không tạo tiền lệ xấu sau này cho các doanh nghiệp khác trong nước.

Theo tôi được biết, Lilama 45.3 hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận sau thuế âm gần 10 tỷ đồng, nợ phải trả tính đến cuối tháng 6/2023 của L45.3 là 340 tỷ đồng, gấp 17 lần vốn chủ sở hữu 20,7 tỷ đồng.

Cùng là doanh nghiệp với nhau, hơn ai hết L45.3 nên hiểu nguyên tắc trong hợp tác làm ăn… "lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ". Tôi tin chắc rằng L45.3 thấu hiểu điều này, nhưng tại sao họ lại không muốn chia sẻ, thông cảm với đối tác của mình?

Qua đây, tôi đề nghị các cơ quan báo chí cân nhắc thận trọng khi chuyển tải thông tin đến bạn đọc, nếu không sẽ gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng.

Thông qua câu chuyện này, ông muốn nhắn gửi gì với cổ đông, khách hàng của DLG?

Ông Nguyễn Tường Cọt: Nhân đây, tôi xin gửi đến quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng hãy yên tâm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc DLG. Chúng tôi sẽ xử lý khoản nợ trên theo nguyên tắc lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ. Đồng thời, từ đây đến cuối năm 2026, Hội đồng quản trị DLG quyết tâm trả sạch nợ cho các đối tác và các tổ chức tín dụng.