DLR hợp tác cùng Phượng Hoàng đẩy mạnh chiến lược phát triển tại TP Hồ Chí Minh

DLR bắt tay Phượng Hoàng gia tăng sức mạnh toàn diện

Sáng ngày 18/08/2025, Công ty Cổ phần Dalat - Realco (DLR) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Đầu tư Dự án Phượng Hoàng (Phượng Hoàng). Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng quy mô, khẳng định vị thế của DLR trên thị trường bất động sản Việt Nam, đồng thời định hướng phát triển những dòng sản phẩm bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng.

Theo thỏa thuận, hai doanh nghiệp sẽ phối hợp triển khai các dự án bất động sản trọng điểm, đặc biệt tập trung vào phân khúc nhà ở vốn là thế mạnh của DLR. Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi thế về tài chính, quản trị vận hành và hệ thống phân phối, mà còn góp phần nâng tầm chất lượng dự án, từ kiến trúc, quy hoạch cho đến giá trị sử dụng, hướng tới việc kiến tạo không gian sống chất lượng cho cư dân.

Đại diện của DLR chia sẻ: "Đây không chỉ là một thương vụ hợp tác, mà còn là dấu mốc khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, đưa DLR bước vào hành trình mở rộng quy mô và gia tăng giá trị thương hiệu tại thị trường trọng điểm TPHCM."

Thỏa thuận hợp tác với Phượng Hoàng cũng đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phát triển mới của DLR. Việc tập trung nguồn lực cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh xuất phát từ tiềm năng tăng trưởng vượt bậc của khu vực, đồng thời thể hiện quyết tâm tái cấu trúc danh mục đầu tư, hướng tới hiệu quả thiết thực và bền vững. Đồng thời, việc lựa chọn đồng hành cùng các đối tác dày dạn kinh nghiệm và giàu tiềm lực cũng sẽ mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng và nhà đầu tư.

Thị trường TPHCM là bước đi chiến lược trong hành trình phát triển của DLR

Dòng vốn từ các nhà đầu tư quốc tế đang có xu hướng dịch chuyển mạnh vào TPHCM, nơi được coi là tâm điểm tăng trưởng mới. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong nửa đầu năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 21,5 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, miền Nam ghi nhận tỷ trọng đáng kể: Đồng Nai chiếm 8% vốn FDI sản xuất mới với 58 dự án, còn TPHCM cũng đạt 8% với hơn 19 dự án. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy sự dịch chuyển dòng tiền, khi nhà đầu tư quốc tế tìm kiếm những thị trường đầy tiềm năng và có tính thanh khoản cao.

Sự kiên hợp tác này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của DLR.

Cùng với đó, việc mở rộng địa giới hành chính đã đưa TP.HCM trở thành "siêu đô thị", củng cố vị thế là trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu quốc gia. Hạ tầng liên vùng như cao tốc, cảng biển, sân bay và logistics được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để thị trường bất động sản phát triển và gia tăng giá trị.

Đẩy mạnh phát triển tại TPHCM là bước đi đã được hoạch định trong chiến lược dài hạn của DLR. Doanh nghiệp định hướng chọn lọc những dự án có giá trị thực, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời gắn liền với tiềm năng tăng trưởng bền vững của khu vực. Triết lý phát triển của DLR đặt trọng tâm vào việc kiến tạo giá trị dài hạn, hài hòa giữa lợi ích nhà đầu tư, cộng đồng và việc gìn giữ bản sắc địa phương.