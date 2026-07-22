DN đảm nhận 40.000 tấn thép ở SVĐ Việt Nam lớn nhất thế giới vừa thắng thầu 60 triệu USD ở Mỹ: Đó là ai?

Mới đây, Tập đoàn Đại Dũng và đối tác chiến lược ở Mỹ đã ký hợp đồng trị giá hơn 60 triệu USD, qua đó cung cấp thiết bị cho những dự án trung tâm dữ liệu và nhà máy điện khí ở thị trường Mỹ.

Theo nội dung được ký kết, phía Đại Dũng sẽ cung cấp những sản phẩm cơ khí chế tạo, thiết bị công nghiệp cho những dự án trung tâm dữ liệu và nhà máy điện khí tại Mỹ. Đáng chú ý, đây là những nhóm công trình có yêu cầu đặc biệt cao về độ chính xác, an toàn, cũng như khả năng chịu lực, độ bền và tiến độ thực hiện. Ngoài ra, còn có vấn đề truy xuất nguồn gốc vật liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, hợp đồng sẽ ưu tiên sử dụng nguyên liệu, vật tư và sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và năng lực cung ứng.

Trong số đó, Hòa Phát sẽ là nhà cung cấp thép nguyên liệu chủ lực, đồng hành cùng Đại Dũng để đưa thép Việt Nam tham gia các dự án xuất khẩu tại thị trường Mỹ.

Dự án tại Mỹ sử dụng các sản phẩm cơ khí chế tạo, thiết bị do Tập đoàn Đại Dũng cung cấp. Ảnh: Tập đoàn Đại Dũng

Theo ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Dũng, mục tiêu của Đại Dũng không chỉ là đưa sản phẩm cơ khí chế tạo Việt Nam ra thị trường quốc tế, mà còn từng bước nâng cao vị thế ngành cơ khí chế tạo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngoài nguồn thép từ Hòa Phát, Đại Dũng cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp với CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong cùng với nhiều doanh nghiệp sản xuất vật tư, thiết bị và cơ khí phụ trợ trong nước để nâng tỷ lệ nội địa hóa, từ đó mở rộng cơ hội để các sản phẩm mang thương hiệu Việt tham gia các dự án quốc tế.

Nhà thầu đảm nhận hàng chục nghìn tấn thép tại sân vận động Hùng Vương

Người lao động Tập đoàn Đại Dũng thi công nhiều công trình nổi tiếng. Ảnh: Tập đoàn Đại Dũng

Tập đoàn Đại Dũng bắt đầu khởi nghiệp kể từ năm 1995. Sau hơn 30 năm, tính đến nay, Đại Dũng là một trong những doanh nghiệp kết cấu thép hàng đầu Việt Nam và khu vực. Tập đoàn Đại Dũng chuyên cung cấp dịch vụ tổng thầu, thi công các công trình trọng điểm quốc gia và quốc tế, cũng như đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ.

Trên thực tế, Tập đoàn Đại Dũng bắt đầu tạo bước ngoặt khi hợp tác với các đối tác lớn như Hazama (Nhật Bản), thực hiện những dự án Mabuchi Motor, Nissei Electric, và hàng loạt công trình tại các khu chế xuất Linh Trung, Tân Thuận…

Tính đến nay, Tập đoàn Đại Dũng đã tham gia xây dựng hơn 2.500 công trình và xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia. Trong đó có những thị trường '”khắt khe” như Mỹ, châu Âu, Úc, Nhật Bản…, với sản lượng xuất khẩu trung bình 70.000 tấn mỗi năm.

Vào tháng 6/2026 vừa qua, Tập đoàn Đại Dũng hoàn thành chế tạo và bàn giao toàn bộ 64 cầu ống lồng hành khách cho Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành theo đơn đặt hàng của ShinMaywa Industries (Nhật Bản). Đây là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cầu ống lồng máy bay. Đáng chú ý, sản phẩm được chế tạo với độ chính xác cao, tích hợp các công nghệ theo yêu cầu của dự án, nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về an toàn, chất lượng và hiệu quả khai thác hàng không.

Ngoài ra, Tập đoàn Đại Dũng được Tập đoàn Vingroup lựa chọn là nhà thầu cung cấp tổ hợp giải pháp nâng hạ và lao lắp dầm siêu trường, siêu trọng phục vụ các dự án metro và hạ tầng giao thông quy mô lớn. Theo đó, tổ hợp giải pháp bao gồm 5 thiết bị chuyên dụng vận hành đồng bộ do Đại Dũng thiết kế và chế tạo, qua đó cho phép thực hiện toàn bộ quy trình từ nâng hạ, vận chuyển đến lao lắp dầm mà không cần thiết bị phụ trợ.

Theo Đại Dũng, giải pháp này góp phần thay thế các phương pháp thi công truyền thống, nâng cao mức độ an toàn, tối ưu mặt bằng thi công, đồng thời giảm nhu cầu nhân lực, tiết kiệm chi phí thiết bị trung gian và rút ngắn tiến độ triển khai dự án.

Đặc biệt, gần đây, Tập đoàn Đại Dũng được giao thực hiện toàn bộ phần thiết kế kỹ thuật chi tiết hệ kết cấu thép mái, lập phương án thi công, mua sắm vật tư, thiết bị và trực tiếp lắp dựng hệ kết cấu thép mái vòm vượt nhịp hơn 350m của sân vận động Hùng Vương (với quy mô khoảng 40.000 tấn kết cấu thép) do Vingroup làm chủ đầu tư.

Với quy mô 135.000 chỗ ngồi, sân vận động Hùng Vương thuộc top sân vận động lớn nhất thế giới. Ảnh: VIC

Sân vận động Hùng Vương có quy mô 135.000 chỗ ngồi, thuộc top sân vận động lớn nhất thế giới. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng đánh giá rằng, đây là một trong những hệ mái có quy mô lớn nhất thế giới hiện nay, với tổng khối lượng kết cấu thép lên tới hàng chục nghìn tấn, được lắp dựng ở cao độ khoảng 120 m. Công trình này cũng đòi hỏi những giải pháp kỹ thuật tiên tiến, công tác tổ chức thi công đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị tham gia.

Trước đó, Đại Dũng gây dấu ấn khi đảm nhận hạng mục mái vòm thép của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh (Hà Nội). Siêu dự án này do Vingroup làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng, được định vị là một trong 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.