DN đằng sau siêu dự án 25.000 tỷ khiến nhiều lãnh đạo Lâm Đồng bị bắt: Ông Nguyễn Cao Trí từng thỏa thuận bán cho bà Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ

Ngày 2/1, theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ.

Mở rộng điều tra vụ án, xác định: Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng; bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ cũng đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra liên quan tới sai phạm xảy ra tại dự án này.

Được biết, dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do CTCP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh đầu tư, tại địa bàn TP. Đà Lạt và huyện Đức Trọng. Dự án có tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, diện tích hơn 3.595ha, đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho CTCP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư vào cuối năm 2010.

Tuy nhiên, tới nay, dự án này mới chỉ xây dựng được một số tuyến đường giao thông nội bộ, một hội trường diện tích 600m2, một hội trường phần thô, 15 căn nhà “chuyên gia” dạng chòi nhưng vẫn chưa hoàn thiện…

Bên cạnh đó, theo thông tin từ UBND huyện Đức Trọng, dự án của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh cũng đã để rừng bị phá lên đến hơn 257ha và trên 111ha đất rừng bị lấn chiếm. Năm 2017, Sở Tài chính có quyết định yêu cầu công ty bồi thường giá trị thiệt hại về tài nguyên rừng tổng cộng 6,66 tỉ đồng.

Dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh cũng từng suýt bị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất. Theo đó, tại kết luận Thanh tra Chính phủ số 929 ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ từng yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án này. Tuy nhiên, đến ngày 8/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản thông báo sửa đổi một số nội dung trong kết luận số 929 rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án trên.

Liên quan đến vụ án Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 1.000 tỷ của Trương Mỹ Lan

CTCP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh hiện do ông Nguyễn Cao Trí làm Tổng giám đốc. Theo cáo trạng điều tra vụ Vạn Thịnh Phát, công ty được thành lập từ tháng 1/2010, do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Ngày 02/12/2020, ông Nguyễn Cao Trí và bà Phan Thị Hoa thỏa thuận CTCP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh ký Hợp đồng số 68/2020/Chi nhánh CP- SGDN bán 100% vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Bến Thành Holdings Group (Công ty con của Tập đoàn Capella).

Sau đó, ông Nguyễn Cao Trí đã sử dụng Công ty Capella Hospitality và ông Nguyễn Cao Đức (em trai Nguyễn Cao Trí) thanh toán 2.230 tỷ đồng cho bà Phan Thị Hoa để mua và đứng tên 58% vốn điều lệ CTCP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh.

Ngày 28/01/2021, CTCP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh đăng ký thay đổi lần thứ 8, Nguyễn Cao Trí làm đại diện theo pháp luật.

Ông Nguyễn Cao Trí đã thỏa thuận bán cho Trương Mỹ Lan 100% vốn điều lệ CTCP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh với giá trị 3.000 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan đã đặt cọc cho ông Trí số tiền 1 triệu USD và 127 tỷ đồng. Sau đó, Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí đã thống nhất chuyển số tiền đặt cọc 1 triệu USD và 127 tỷ đồng sang thanh toán mua 10% vốn điều lệ CTCP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang.

Cùng với các giao dịch khác, ông Trí đã nhiều lần nhận tiền của bà Lan, với tổng cộng 1.000 tỷ đồng.

Sau đó, ông Nguyễn Cao Trí đã soạn thảo văn bản, yêu cầu những người đứng tên hộ chuyển nhượng số cổ phần và hợp đồng cho người được Trương Mỹ Lan nhờ đứng tên là Hồ Quốc Minh.

Khị vụ án bị khởi tố, ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo điều chỉnh các văn bản và thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư… Đồng thời ngày 23/10/2022 hẹn gặp Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi Minh ra nước ngoài chữa bệnh, yêu cầu ký hồ sơ thanh lý hợp đồng đã soạn thảo nêu trên.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan. Nguyễn Cao Trí khai việc gặp Hồ Quốc Minh sở sân bay là tình cờ, không giao giấy tờ, tài liệu gì.

Bà Trương Mỹ Lan cũng đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt tài sản của bà Lan và thu hồi 1.000 tỷ đồng.