Siêu tàu container mang tên Thủ đô Việt Nam do hãng tàu Đức sở hữu: Thuộc lớp tàu lớn nhất thế giới tải trọng 225.000 tấn, chở lượng hàng hóa hàng tỷ đô chu du khắp trái đất

Công ty vận tải container quốc tế Hapag-Lloyd của Đức gần đây đã tiết lộ tuyệt tác hàng hải mới nhất của mình là con tàu container mang tên "Hà Nội Express" có chiều dài 400m, sức chứa hàng hóa 23.660 TEU, trọng tải 225 ngàn tấn. Hà Nội Express là một trong số các tàu container lớn nhất thế giới.

Hà Nội Express được trang bị tính năng tiên tiến: khả năng sử dụng nhiên liệu kép, chạy bằng cả dầu thông thường và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thân thiện với môi trường.

Đây là chiếc thứ 3 trong số 12 tàu container siêu lớn cùng loại của Hapag-Lloyd, được đóng tại nhà máy đóng tàu Hanwha nổi tiếng ở Hàn Quốc. Trong số 12 tàu trên, 6 tàu được đặt tên theo các thành phố châu Á gồm Singapore, Mumbai, Manila, Busan, Bangkok và Hà Nội. Và Hà Nội là thành phố duy nhất trong nhóm không có cảng biển.

Hapag-Lloyd là hãng tàu container lớn nhất nước Đức và là hãng tàu lớn thứ 4 thế giới chỉ sau các hãng tàu COSCO, Maersk Group, China State Shipbuilding theo danh sách Fortune Global 500. Hapag-Lloyd hiện sở hữu đội tàu với 264 tàu hiện đại, 11,8 triệu TEU được vận chuyển mỗi năm, và tổng sức tải vận tải khoảng 2 triệu TEU, khoảng 16.100 nhân viên bao gồm 13.500 nhân viên trong mảng Vận tải đường biển và 2.600 nhân viên trong mảng Nhà ga & Cơ sở hạ tầng.

Hapag-Lloyd hiện có cổ phần tại 20 nhà ga ở Châu Âu, Châu Mỹ Latinh, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Bắc Phi.

Hapag-Lloyd được thành lập từ ngày 01/09/1970 và là kết quả hợp nhất giữa Hamburg-American Line (HAPAG) và Norddeutscher Lloyd (NDL). Hapag-Lloyd được mua lại vào năm 1998 bởi Preussag AG (từ năm 2002 đổi tên thành TUI) và trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó vào năm 2002. Sau đó, Tập đoàn TUI đã bán lại cổ phần của Hapag-Lloyd cho các nhà đầu tư khác vào năm 2009 và năm 2012.

Trong giai đoạn 2005-2005, Hapag-Lloyd hợp nhất với CP Ships và trở thành hãng vận tải container lớn thứ 5 thế giới.

Sau đó, Hapag-Lloyd tiếp tục sáp nhật mảng kinh doanh container của hãng tàu CSAV vào năm 2014 và tiếp tục sáp nhập hãng tàu UASC (United Arab Shipping Company) vào năm 2017.

Chủ sở hữu của Hapag-Lloyd , tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 là CSAV (30,0%), Klaus Michael Kühne (bao gồm Kühne Holding AG và Kühne Maritime GmbH (30,0%), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (13,9% ), Cơ quan đầu tư Qatar (12,3%), Quỹ đầu tư công đại diện cho Vương quốc Ả Rập Saudi (10,2%), cộng với tỷ lệ thả nổi tự do 3,6%.

Hapag-Lloyd ghi nhận lợi nhuận giảm đáng kể trong năm tài chính 2023. Trên cơ sở số liệu sơ bộ và chưa kiểm toán, EBITDA của Tập đoàn đạt 4,8 tỷ USD và EBIT của Tập đoàn giảm so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,7 tỷ USD. Điều này phần lớn có thể là do giá cước vận chuyển thấp hơn do bình thường hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.