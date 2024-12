Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc Noel ấm áp bên chồng đại gia và con gái

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc đón Noel cùng với ông xã và con gái. Gia đình nhỏ của Hoa hậu Việt Nam 2016 có những giây phút quây quần ấm cúng, đặc biệt là nhóc tỳ TiTi tỏ rõ vẻ háo hức, vui cười tít mắt khi chụp ảnh cùng bố mẹ.

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: "Christmas is coming to our little home. Merry X-mass everyone (Tạm dịch: Giáng sinh đang đến với ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ)".

Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc khoe ảnh đón Giáng sinh cùng chồng đại gia và con gái

Gia đình nhỏ của nàng hậu khiến nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ

Bé TiTi đã lớn hơn rất nhiều và sở hữu ngoại hình đáng yêu

Đỗ Mỹ Linh kết hôn với Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, con trai thứ 2 của Bầu Hiển vào tháng 10/2022 tại Hà Nội. Đến tháng 7/2023, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng.

Thời gian đầu bước vào cuộc sống hôn nhân, Đỗ Mỹ Linh đặc biệt kín tiếng, chỉ đến khi con gái tròn 1 tuổi thì nàng hậu mới công khai trên mạng xã hội. Gần đây, Đỗ Mỹ Linh thoải mái hơn trong việc chia sẻ về ái nữ và cuộc sống đời thường của gia đình nhỏ. Khi xem những khoảnh khắc do người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều dân mạng dành lời khen cho sự đáng yêu, lém lỉnh của nhóc tỳ.