Đỗ Xuân Tiến SN 1988 chuyển khoản 123.400.000 đồng vào tài khoản của Đỗ Văn Hùng SN 1979: Công an rà soát giao dịch

Ngày 12/8/2026, anh Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1979, trú tại thôn Bình Nghĩa, xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình) bất ngờ nhận được 123.400.000 đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền được chuyển nhầm, anh Hùng chủ động đến Công an xã Bình Lục trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển tiền để hoàn trả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Lục khẩn trương xác minh giao dịch, xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Đỗ Xuân Tiến (sinh năm 1988, trú tại xã Hòa Xá, TP Hà Nội).

Công an xã Bình Lục nhanh chóng xác minh, hỗ trợ anh Đỗ Văn Hùng trả lại tiền chuyển khoản nhầm cho anh Đỗ Xuân Tiến.

Sau khi xác minh rõ sự việc, anh Hùng đã chuyển trả đầy đủ 123.400.000 đồng cho anh Tiến.

Việc chủ động trình báo và hoàn trả số tiền không thuộc về mình của anh Hùng góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, ý thức tôn trọng tài sản của người khác trong cộng đồng. Sự hỗ trợ kịp thời của Công an xã Bình Lục cũng thể hiện vai trò của lực lượng công an cơ sở trong việc giúp người dân xác minh, giải quyết các sự việc phát sinh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

(Theo Công an tỉnh Ninh Bình)