Đoàn đại biểu Thành phố Đối tác Kinh tế tìm hiểu mô hình khu công nghiệp sinh thái TPHCM

Ngày 24-10, đoàn đại biểu đại diện các thành phố Osaka (Nhật Bản), Melbourne (Australia), Manila (Philippines) tham quan, làm việc tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TPHCM), nhằm tìm hiểu mô hình phát triển công nghiệp xanh, sinh thái và cơ hội hợp tác đầu tư.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và định hướng của Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Theo đó, khu công nghiệp được thành lập năm 2014, quy mô 999ha. Nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng công nghiệp đồng bộ và khả năng kết nối cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, khu công nghiệp từng bước khẳng định vai trò điểm đến của các dự án công nghiệp quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao.

Đến nay, khu công nghiệp thu hút 51 nhà đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 6 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 12.000 lao động.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM thông tin thêm, ngày 15-10-2026, ban có báo cáo kết luận khu công nghiệp này đáp ứng đầy đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái.

Đây là dấu mốc quan trọng trong định hướng phát triển công nghiệp xanh, thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, chương trình tham quan của đoàn đại biểu là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị BPC 2026, diễn ra từ ngày 22 đến 24-10 tại TPHCM. Hội nghị hướng tới tăng cường hợp tác giữa các thành phố đối tác, thúc đẩy chuyển đổi xanh, hỗ trợ doanh nghiệp và cụ thể hóa các cam kết hợp tác quốc tế thành những chương trình thiết thực.

Theo ông Lê Văn Danh, qua chuyến tham quan, các đại biểu có cơ hội tìm hiểu trực tiếp về mô hình phát triển khu công nghiệp chuyên sâu, hạ tầng phục vụ sản xuất và các giải pháp hướng đến phát triển công nghiệp bền vững.