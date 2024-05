Doãn Hải My bụng bầu vượt mặt vẫn dính nghi vấn tiêm cằm, niềng răng nhưng giấu, đáp lại ra sao?

Mới đây, thông qua phần hỏi đáp trên story Instagram, nàng WAG Doãn Hải My đã vui vẻ chia sẻ với người hâm mộ câu chuyện đời sống xung quanh việc cô nàng mang bầu, dưỡng thai, chuẩn bị cho ngày đón con đầu lòng chào đời. Với những câu hỏi về ngoại hình, bà xã Đoàn Văn Hậu không né tránh mà chiều fan, giải đáp mọi thắc mắc.

Cụ thể, một người hâm mộ thắc mắc: "Chị My có tiêm cằm không ạ, em thấy hồi chị thi Hoa hậu Việt Nam cằm không đẹp như bây giờ". Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khẳng định: "Chị không đâu em nè. Mặt 100% nguyên bản, chưa đủ dũng khí để làm gì hết. Chị thấy cằm chị vẫn vậy nè, có lẽ do trên ảnh chị lựa góc, lựa hình nên trông đẹp hơn thôi. Chứ mặt chị xưa tới giờ vẫn vậy - không vline, còn lệch nữa".

Doãn Hải My trả lời về nghi vấn tiêm cằm

Với nghi vấn niềng răng mà giấu, bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ: "Có đợt My đọc được vài người nói My niềng răng mà giấu, nhưng thực ra My chưa niềng bao giờ đâu nè. Trộm vía từ bé răng cũng đã đều rồi, xưa có 2 chiếc răng khểnh mà thay răng cái tự nhiên mất luôn, giờ nghĩ vẫn tiếc". Kèm theo đó, Doãn Hải My đăng ảnh diện mạo cô hồi bé khiến dân mạng thả tim vì dễ thương.

Nổi bật trong dàn WAG Việt với gương mặt thanh thuần, khí chất tiểu thư Hà thành, nhan sắc cuốn hút không ít lần Doãn Hải My dính tin đồn tác động dao kéo. Tuy nhiên, nàng WAG vẫn luôn khẳng định vẻ đẹp của mình đều là tự nhiên, được thừa hưởng từ "gen nhà ngoại".

Doãn Hải My xinh từ nhỏ