Doãn Hải My không còn lấy tay che bụng, khoe trọn vòng 2 trong loạt ảnh mới: Sắp sửa công bố tin vui?

Kể từ sau khi về chung nhà cùng Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My liên tục được netizen đồn đoán có tin vui. Không kể hết bao nhiêu lần dân tình "soi" được những khoảnh khắc Doãn Hải My lộ rõ vòng 2 lùm lùm, đi đứng và che chắn cẩn thận, check in lúc nào cũng lấy tay che bụng, trang phục diện hàng ngày cũng kín đáo hạn chế hở eo... Nhưng đến hiện tại, chính chủ vẫn im lặng trước tin đồn mang thai.

Tuy nhiên trong loạt ảnh mới nhất, vợ Đoàn Văn Hậu đã bỏ hẳn hành động lấy tay che đi vòng 2. Thay vào đó cô nàng tự tin khoe dáng, chiếc quai túi xách vắt qua eo để lộ đường cong nhô lên của bụng. Hành động này của Hải My khiến dân tình đoán rằng, liệu cô nàng có đang ngầm khẳng định việc có tin vui?

Doãn Hải My không còn lấy tay che bụng, vòng 2 lộ rõ dấu hiệu có tin vui

Trước đó, Hải My đăng ảnh Giáng sinh, diện áo choàng rộng khiến nghi vấn có bầu càng rõ ràng hơn

Không chỉ vậy, Đoàn Văn Hậu cũng rất sát sao mỗi khi đi bên vợ, luôn có hành động bảo vệ và che chắn cho cô cẩn thận. Hải My cũng dần hình thành thói quen lấy tay đỡ hoặc che bụng từ sau khi kết hôn, dù trước đó nàng WAGs này rất ít có hành động tương tự.