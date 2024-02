Doãn Hải My ngồi chải tóc cũng khiến dân mạng "áp lực ngang" vì chuyện học vấn, Văn Hậu lộ diện mạo cần "tút tát" gấp để đón tết

Trong vòng ba năm trở lại đây, Doãn Hải My luôn thuộc top những nàng WAG nhận được nhiều sự chú ý nhất của cộng đồng fan bóng đá nói riêng và cư dân mạng nói chung. Bởi cô hẹn hò và kết hôn cùng hậu vệ nổi tiếng nhất nhì của tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Nhờ ngoại hình ưa nhìn, lại từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2023, cùng danh xưng người thương của Văn Hậu, Doãn Hải My thường xuyên nhận được những hợp đồng quảng cáo, PR về mảng làm đẹp, thời trang.

Mới đây, khi quay video quảng cáo cho một loại dầu gội, bà xã Đoàn Văn Hậu ngồi chải tóc điệu đà trong không gian phòng khách của gia đình. Dưới phần bình luận, dân mạng lại chăm chú nhiều hơn đến giá sách đằng sau của Hải My không chỉ có những bằng khen của Văn Hậu hay trái bóng tròn mà phần lớn không gian dùng để bày những cuốn sách luật - ngành học mà Hải My đang theo học. Một số người khẳng định "áp lực ngang" khi lướt mạng mà vẫn va phải giáo trình, những cuốn sách luật vô cùng khó nhằn.

Doãn Hải My ngồi chải tóc mà vẫn flex được chuyện học hành

Dân mạng bình luận rôm rả về giá sách của Doãn Hải My: " Ngoài nhan sắc của chị ra, tôi còn để ý đống sách luật phía sau", "Ôi nguyên tủ giáo trình Luật phía sau", "Một đống sách luật là thứ tôi chú ý", "Người giàu có khác, sách sinh viên luật đa số toàn mua pass (bán lại) hoặc mua rẻ thôi, nhìn cái bộ sách mê quá", "Đúng là cử nhân Luật Hà Nội"... Doãn Hải My tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, bài thuyết trình khóa luận tốt nghiệp của nàng WAG nhận về số điểm tuyệt đối từ hội đồng. Cô nàng thuộc tuýp "con nhà người ta" khi vừa xinh đẹp, học giỏi lại nổi tiếng từ sớm.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu làm đám cưới, trở thành vợ chồng hợp pháp vào tháng 11/2023. Ba tháng sau đám cưới, Doãn Hải My thường nhận được câu hỏi về việc cô nàng sẽ làm gì sau khi kết hôn. Người ta thấy Hải My liên tục đăng ảnh đi du lịch, tụ tập bạn bè, hẹn hò sang chảnh hay ăn uống, cắm hoa, đôi khi quay những video bắt trend Tiktok. Tuy nhiên, nếu theo dõi thường xuyên, có thể thấy Doãn Hải My không chỉ biết tận hưởng, cô nàng cũng chăm chỉ kinh doanh và dùng thương hiệu cá nhân để kiếm tiền từ những bài đăng quảng cáo, PR.

Còn Đoàn Văn Hậu, anh vắng mặt trong các đợt tập trung đội tuyển Quốc gia vì chấn thương. Trong lần xuất hiện mới đây tại một sự kiện bóng đá từ thiện, Văn Hậu đẻ lộ diện mạo có phần kém sắc hơn trước. Dân mạng liền nhắc nhở cầu thủ sinh năm 1999 nhanh chóng cạo dâu, "tút tát" lại nhan sắc để đón một năm mới tốt đẹp sắp tới.