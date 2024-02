Doãn Hải My run khi đón tết trong năm đầu làm dâu, khoe không gian nhà tràn ngập hoa xuân cùng tủ rượu vang đắt tiền

Chỉ còn ít ngày nữa, Tết Nguyên đán sẽ gõ cửa từng nhà. Khắp mạng xã hội, mọi người thi nhau khoe cảnh mua sắm đón Tết, khâu dọn dẹp, trang trí nhà cửa cũng vô cùng náo nhiệt. Gia đình hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My cũng vậy.

Năm nay là năm đầu Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My đón tết ở nhà chồng với tư cách nàng dâu mới. Cô nàng tiết lộ bản thân cũng cảm thấy "run quá" và luôn bận rộn chăm sóc nhà cửa, chọn quà tết cho gia đình làm sao cho thật chỉn chu, đặc biệt.

Doãn Hải My mua hoa tết trang trí nhà cửa

Trong video mà bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ mới đây, không gian căn nhà tân hôn của đôi vợ chồng son đã tràn ngập không khí tết. Doãn Hải My mang sắc xuân về căn hộ cao cấp bằng những cành hoa đào tươi thắm, bình tuyết mai tao nhã hay giỏ hoa nụ tầm xuân với ý nghĩa mang tài lộc, may mắn đến cho gia đình dịp năm mới. Dưới bài đăng của Hải My, người qua đường còn khẳng định đã bắt gặp Văn Hậu và Hải My cùng nhau mang cành đào tết cỡ đại lên chung cư nom khá vất vả, nhưng "bên ngoài vợ chồng đẹp đôi thật".

Ngoài ra, ấn tượng không kém là tủ rượu vang phía sau lưng Hải My với đầy ắp những chia lớn nhỏ đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Văn Hậu chắc chắn đã chi không ít tiền cho thú vui xa xỉ này.

Giữa căn phòng ngập tràn hoa, Doãn Hải My cũng xuất hiện trong chiếc váy đỏ tươi thắm, khoe nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp như hoa. Đây cũng là lần hiếm hoi Hải My tự tin diện váy chiết eo kể từ khi cô dính tin đồn có tin vui.

Hải My khoe tủ rượu vang ở nhà Văn Hậu