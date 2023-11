Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu làm nghề gì mà cuộc sống lại sang chảnh như thế?

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và vợ là Doãn Hải Mỹ vừa tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà của cô dâu ở Hà Nội và lễ cưới diễn ra ở Thái Bình quê chú rể. Chuyện tình 3 năm của hậu vệ sinh năm 1999 và cô gái tiểu thư Hà Nội luôn được nhiều người hâm mộ săn đón. Trên trang cá nhân Hải My thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường sang chảnh đi ăn, đi du lịch một năm mấy lần. Nhiều người chỉ biết đến Doãn Hải My với danh xưng “bạn gái Văn Hậu”, “top 10 hoa hậu Việt Nam”… thế nên công việc của cô gái này cũng khiến dân tình hết sức tò mò, không biết làm gì mà giàu thế.

Doãn Hải My sinh năm 2001 - tuổi đời còn khá trẻ. Cô nàng vừa tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội. Tuy nhiên đến nay vợ của Văn Hậu vẫn chưa làm công việc gì liên quan đến ngành học. Hải My từng tiết lộ muốn học lên cao hơn để trở thành một luật sư. Dù không làm công việc như đúng ngành học nhưng cô nàng vẫn có thể kiếm tiền nhờ việc kinh doanh.

Cô dâu xinh đẹp của Đoàn Văn Hậu

Sau khi cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp tài năng được nhiều người biết đến và bắt đầu hoạt động với vai trò mẫu ảnh. Đây cũng là công việc giúp Hải My có khoản thu nhập đáng kể. Đến tháng 5/2021, nàng WAG lấn sân sang kinh doanh. Sinh ra trong một gia đình kinh doanh ở Hà Nội nên cô gái này cũng thừa hưởng từ bố mẹ. Cô cũng đang điều hành một thương hiệu mỹ phẩm và phụ kiện dành cho nam giới.

Đặc biệt với sức ảnh hưởng của Đoàn Văn Hậu, cô cùng chồng có thương hiệu thời trang riêng. Năm 2022 DVH House ra đời, các sản phẩm được chính Văn Hậu và Hải Mỹ lên ý tưởng thiết kế, hướng tới đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Nhờ có sự giúp sức của các đồng đội nổi tiếng như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh, Văn Lâm... và vợ Doãn Hải My, thương hiệu thời trang của Văn Hậu đang được nhiều người biết đến. Đặc biệt Văn Hậu cùng vợ làm mẫu ảnh cho chính sản phẩm của mình. Nổi bật cặp đôi còn cho ra mắt những bộ đồ đôi phù hợp cho đôi đang yêu nhau.

Công việc khá linh hoạt cũng là lý do Hải My có thể thoải mái dành thời gian cho những người thân và bạn bè. Trong các trận đấu của CLB CAHN cô đều có mặt trên sân vận động để cổ vũ cho bạn trai. Sau lễ cưới tại Hà Nội diễn ra ngày 26/11 Văn Hậu sẽ lên đường sang Singapore để điều trị chấn thương, nhiều khả năng đồng hành cùng anh sẽ là vợ mới cưới Doãn Hải My.