Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu sở hữu BST túi xách trị giá cả nửa tỷ đồng, hé lộ chiếc túi yêu thích nhất

Sau khi công việc của Doãn Hải Mỹ - vợ Đoàn Văn Hậu được hé lộ, người hâm mộ lại đặc biệt quan tâm đến xu hướng thời trang và phụ kiện của nàng WAG. Dù còn ít tuổi nhưng cô nàng này cũng thể hiện độ chịu chơi khi sở hữu bộ túi xách trị giá mấy trăm triệu đồng.

Đầu tiên phải kể chiếc túi xách được Doãn Hải My sử dụng nhiều nhất là Louis Vuitton Camera Box. Chiếc túi có giá 3.450 USD (khoảng 84 triệu đồng). Who What Wear nhận định, đây là món phụ kiện đáng để mua trong mùa mốt Thu - Đông 2023. Túi được lấy cảm hứng từ hộp đựng máy ảnh phim vào những năm 1970. Đặc biệt vợ của Văn Hậu cũng có niềm yêu thích với máy ảnh film, trong mỗi cuộc đi chơi cô thường tự mang máy ảnh để chịu cho mình và người thân.

Chiếc túi Hải My sử dụng nhiều nhất (Ảnh: FBNV)

Một chiếc túi khác của thương hiệu Louis Vuitton mà Hải My sử dụng là Mini Dauphine có giá 84,5 triệu đồng. Dauphine được trình làng vào những năm 1970. Sau đó, chiếc túi được đưa vào bộ sưu tập Xuân - Hè 2019 với chất liệu và kích cỡ mới. Kích cỡ của chiếc túi khá nhỏ gọn, đeo kẹp xách khá phù hợp với ngoại hình của nàng WAG sinh năm 2001.

Nàng WAG chuộng những thiết kế nhỏ gọn (Ảnh: FBNV)

Doãn Hải My còn có một chiếc túi “quốc dân” của hội chị em là Chanel mini giá hơn 100 triệu đồng. Chiếc túi khá thanh lịch, nữ tính phù hợp với tính cách tiểu thư của cô.

Hải My khéo léo tạo dạng khoe chiếc túi hiệu (Ảnh: FBNV)

Ngoài ra Hải My còn có một chiếc Triomphe của Céline có giá khoảng 101 triệu đồng. Chiếc túi có phần sang trọng, cổ điển tuy nhiên cô nàng thi thoảng mới sử dụng chiếc túi này.