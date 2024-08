Doanh nghiệp bất động sản của ông Đặng Thành Tâm báo lãi "bốc hơi" 91% trong nửa đầu năm

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã: KBC) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với doanh thu thuần sụt giảm tới 62% so với cùng kỳ còn 892 tỷ đồng. Chi phí giá vốn giảm ít hơn mức giảm doanh thu khiến biên lãi gộp co hẹp lại về 52% (trong khi cùng kỳ ghi nhận 71%). Lợi nhuận gộp cũng sụt giảm 72% so với cùng kỳ năm trước còn 465 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu tài chính của Kinh Bắc ghi nhận 109 tỷ đồng và chi phí tài chính ghi nhận 55 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 64% so với quý 2/2023. Tương tự, các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm mạnh so với cùng kỳ. KBC ghi nhận lỗ 5 tỷ đồng từ công ty liên kết trong khi cùng kỳ lãi gần 6 tỷ đồng.

Kết quả, KBC báo lợi nhuận sau thuế đạt gần 268 tỷ đồng, giảm tới 74% so với thực hiện quý 2/2023. Lãi thuộc về cổ đông công ty mẹ còn 237 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp bất động sản này ghi nhận 1.044 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 77% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế cũng sụt giảm tới 91% còn 191 tỷ đồng. Như vậy, KBC mới hoàn thành được vỏn vẹn 5% kế hoạch lãi đề ra cho cả năm 2024 sau nửa năm kinh doanh.

Trên bảng cân đối tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của KBC ghi nhận 40.904 tỷ đồng, tăng vọt 7.470 tỷ (tương đương 22%) so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản tiền gửi tại ngân hàng có kỳ hạn tăng mạnh 5.700 tỷ đồng so với đầu năm, ghi nhận 5.708 tỷ đồng.

Danh mục chứng khoán kinh doanh ghi nhận giá gốc 1.862 tỷ đồng; KBC đầu tư ngắn hạn vào công ty TNHH MTV Khách sạn Hoa Sen 1.855 tỷ đồng và cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã: ITA) hơn 7 tỷ đồng. KBC đang trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn gần 6 tỷ đồng.

Danh mục hàng tồn kho cuối quý 2 có giá trị 12.887 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm; tập trung chính tại dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị Tràng Cát gần 8.311 tỷ đồng, dự án Khu đô thị Phúc Ninh gần 1.117 tỷ đồng, dự án Khu công nghiệp và dân cư Tân Phú Trung hơn 1.002 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả ghi nhận 20.492 tỷ đồng, tăng 55% so với hồi đầu năm. Nợ vay tài chính chiếm tới 24% tổng nguồn vốn, giá trị ghi nhận gần 4.900 tỷ đồng. Phải trả dài hạn khác tăng đột biến từ 27 tỷ hồi đầu năm lên 5.703 tỷ đồng, toàn bộ là khoản nhận đặt cọc dài hạn.

Được biết, Kinh Bắc hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Doanh nghiệp này được biết đến là nhà phát triển bất động sản công nghiệp và đô thị dịch vụ gắn với tên tuổi doanh nhân Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Đô thị Kinh Bắc. Hiện Kinh Bắc đang nắm quyền quản lý Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh); Khu công nghiệp Tràng Cát (Hải Phòng); Tổ hợp văn phòng, Trung tâm thương mại, Khách sạn ở Mỹ Đình (Hà Nội)…

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu KBC giảm sâu gần 5% trong phiên 1/8 về mức 26.000 đồng/cp. Đây cũng là vùng giá thấp nhất trong hơn 9 tháng của cổ phiếu này.