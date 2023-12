Doanh nghiệp bất động sản phải trả gần 12.400 tỷ đồng trái phiếu trong tháng cuối năm, nhóm Novaland dẫn đầu danh sách

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 1/12/2023, đã có 35 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 11 với tổng giá trị hơn 29.331 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 8.2%/năm, kỳ hạn trung bình 6 năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 249.454 tỷ đồng, với 28 đợt phát hành ra công chúng trị giá 27.070 tỷ đồng (chiếm 10.9% tổng giá trị phát hành) và 217 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 222.84 tỷ đồng (chiếm 89.1% tổng số).

Theo dữ liệu của VBMA, trong tháng 11 vừa qua, các doanh nghiệp đã mua lại 10.664 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 11. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11 đạt 210.003 tỷ đồng, tăng 16.9% so với cùng kỳ năm 2022 và tương đương 84.2% giá trị phát hành. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 47.9% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 100.490 tỷ đồng).

VBMA cho biết, trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 26.761 tỷ đồng. 46% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với hơn 12.372 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 4.030 tỷ đồng (chiếm 15%).

Theo thống kê của chúng tôi từ số liệu từ HNX, trong tháng 12 năm nay sẽ có 46 lô trái phiếu đến hạn phải thanh toán với tổng số dư nợ gốc còn lại là hơn 23.100 tỷ đồng (tức gần 1 tỷ USD).

Trong đó, cái tên có dư nợ trái phiếu lớn nhất đến hạn trả trong tháng cuối năm 2023 là CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc. Trong tháng 12 tới doanh nghiệp này 2.400 tỷ đồng trái phiếu phải tất toán.

Lô trái phiếu đến hạn trả của Du lịch Phú Quốc mã DPQB1623001 có tổng giá trị 3.400 tỷ đồng, được phát hành ngày 21/12/2016, kỳ hạn 7 năm. Doanh nghiệp này đã mua lại trước 1.000 tỷ đồng trong tháng 12 năm ngoái. Lãi suất công bố ở mức 9,5%.

Doanh nghiệp có lô trái phiếu đến hạn trả lớn thứ hai trong tháng cuối năm nay là CTCP Đầu tư Quang Thuận với 1.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhóm công ty liên quan đến CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã chứng khoán: NVL) là nhóm có dư nợ trái phiếu đến hạn lớn nhất với tổng dư nợ 3.780 tỷ đồng. Cụ thể, gồm Công ty TNHH Phát triển BĐS An Khang (1.480 tỷ đồng); Công ty TNHH BĐS Đà Lạt Valley (1.100 tỷ đồng); CTCP Kinh doanh BĐS Thái Bình (500 tỷ đồng) và C ông ty TNHH BĐS Vĩnh Xuân có 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 700 tỷ đồng.