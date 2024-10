Doanh nghiệp BĐS ôm loạt dự án trên "đất vàng" tại Hải Phòng báo lãi tăng vọt 172%, gửi ngân hàng hơn 3.000 tỷ

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 (niên độ từ 1/7/2024 – 30/9/2024) với doanh thu thuần ghi nhận đạt 1.413 tỷ đồng, tăng gần gấp 5,5 lần so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu bất động sản tăng mạnh và đạt hơn 1.200 tỷ đồng, đến từ việc bàn giao gần 300 sản phẩm căn hộ, nhà liền kề tại các dự án của công ty. Doanh số bán xe ô tô tải DongFeng (Trung Quốc) và đầu kéo Navistar (Hoa Kỳ) cũng tăng khá và đạt 138 tỷ đồng.

Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp cải thiện mạnh lên 553 tỷ đồng, gấp 12 lần so với mức thực hiện cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm mạnh 75% xuống còn 29 tỷ đồng. Trong khi đó các chi phí đều tăng mạnh gấp 4-5 lần so với cùng kỳ với chi phí tài chính là 12 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng lên 66 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng 86 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế TCH đạt 264 tỷ đồng, tăng vọt 172% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng năm tài chính 2024, Tài chính Hoàng Huy ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 2.242 tỷ đồng và 493 tỷ đồng, tăng 293% và 84% so với cùng kỳ. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Thành lập năm 1995, Tài Chính Hoàng Huy xuất phát điểm là đơn vị chuyên kinh doanh trong lĩnh vực lắp ráp, nhập khẩu ô tô đầu kéo tại Hải Phòng. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, doanh nghiệp đã xoay trục mạnh sang lĩnh vực bất động sản khi liên tiếp mở rộng quỹ đất với quy mô gần 150 ha, tập trung tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, bao gồm các dự án như Khu đô thị Đỗ Mười, Hoàng Huy Green River, Hoàng Huy New City.

Thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của TCH tăng thêm 761 tỷ đồng so với đầu kỳ lên 15.385 tỷ đồng. Đáng chú ý là tiền gửi ngân hàng tăng mạnh 74% lên vượt 3.100 tỷ đồng, trong khi tiền mặt còn khoảng 6 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của TCH đạt 9.418 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở loạt dự án bất động sản như Dự án Hoàng Huy New City – II (4.985 tỷ), dự án Hoàng Huy Green River (1.644 tỷ đồng). Ngoài ra, trong niên độ vừa qua, giá trị thành phẩm BĐS của TCH cũng tăng lên 1.848 tỷ do phát sinh mới 740 tỷ đồng tại dự án Hoàng Huy New City, dự án Hoàng Huy Commerc với 1.038 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 2.482 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước đạt 1.015 tỷ đồng, dự án Hoàng Huy New City (695 tỷ đồng), Hoàng Huy Commerce (303 tỷ đồng)... Trong kỳ này doanh nghiệp cũng đã tất toán toàn bộ khoản vay nợ tài chính và giảm dư nợ về 0.

Trên thị trường, cổ phiếu TCH cũng phản ứng khá tích cực khi tăng 2.55% lên 16.100 đồng/cp. Giao dịch trên cổ phiếu bất động sản này cũng khá sôi động với gần 5 triệu đơn vị "sang tay" chỉ trong phiên sáng 29/10.