Doanh nghiệp chuyên cung cấp phụ tùng ô tô, xe máy cho Honda, Yamaha sắp chốt danh sách trả cổ tức

CTCP Xích líp Đông Anh (DFC) chuẩn bị chốt danh sách trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 20% bằng tiền (2.000 đồng/cp), tương ứng cần chi 22,8 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/08 và ngày thanh toán vào 17/09/2024.

DFC đã có 9 năm liên tiếp đều đặn trả cổ tức cho cổ đông kể từ 2015, nhưng có xu hướng giảm dần qua các năm, đưa tỷ lệ từ mức cao nhất 45% năm 2015 về mức thấp nhất 11% năm 2020, trước khi tăng lên 17, 36% năm 2022 và 20% năm 2023.

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh được thành lập năm 1974, chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ năm 2009. Công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực như: Sản xuất các cấu kiện, phụ tùng bằng kim loại, gia công cơ khí, sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy,… Đáng chú ý, doanh nghiệp này là bạn hàng tin cậy của các Công ty liên doanh có thương hiệu mạnh nước ngoài chuyên lắp ráp ô tô, xe máy như Honda, Yamaha, Piaggo và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, DFC ghi nhận 1.202 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 15% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt mức tăng trưởng 18% so với năm 2022 đem lại hơn 31 tỷ đồng. Nguyên nhân lợi nhuận tăng là do chi phí đầu vào được tiết giảm so với năm 2022.

Tại ĐHCĐ thường niên mới đây, DFC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu toàn Công ty dự kiến 1.130 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 29,4 tỷ đồng.