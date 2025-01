Doanh nghiệp công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025: Kỳ vọng mức lợi nhuận kỷ lục

Kỳ vọng tăng trưởng

CTCP Chứng khoán VPS mới đây công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 16/1 tới đây. Theo đó, HĐQT VPS sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng lợi nhuận trước thuế 3.500 tỷ đồng, gấp 2,3 lần con số 1.500 tỷ đồng của kế hoạch năm 2024. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất lịch sử hoạt động của công ty chứng khoán này.

VPS đặt kế hoạch kinh doanh lạc quan trong bối cảnh công ty đã vượt kế hoạch năm 2024 chỉ sau 9 tháng, với lãi trước thuế hơn 2.100 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Kết quả tăng trưởng đến chủ yếu từ hoạt động tự doanh hiệu quả.

VPS mới thay đổi bộ nhận diện thương hiệu từ ngày 16/12/2024

Trong vài năm gần đây, VPS luôn dẫn đầu thị phần môi giới chứng khoán nhờ chi mạnh cho hoạt động này. Trong quý III/2024, công ty này chiếm 17,63% thị phần môi giới trên HoSE, bỏ xa vị trí thứ hai là SSI với 8,84%.

Cũng hướng tới mức lợi nhuận cao kỷ lục đó là Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã SGR). Theo nghị quyết HĐQT hồi đầu tháng 12/2024, Saigonres dự kiến tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 ở mức 1.078 tỷ đồng và lãi sau thuế 365 tỷ đồng. So với mục tiêu 2024 thì kế hoạch này tăng lần lượt 72% và 251%. Đây cũng là năm SGR lên kế hoạch lợi nhuận cao kỷ lục.

Trong quý 3/2024, Saigonres ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 58 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ năm ngoái; lãi ròng hơn 42 tỷ đồng, gấp 2,3 lần. Nguyên nhân đến từ việc tăng doanh thu dự án. Tuy nhiên do quý đầu năm lỗ gần 14 tỷ đồng nên lũy kế 9 tháng, lãi ròng của nghiệp đạt hơn 18 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm 2023.

Ở nhóm thép, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC) là doanh nghiệp đầu tiên công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025, với tổng sản lượng tiêu thụ là 620.000 tấn thép các loại và lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng. So với kế hoạch lãi 80 tỷ đồng trong năm 2024, con số này giảm gần 63%.

SMC lên kế hoạch thận trọng là điều dễ hiểu bởi công ty kinh doanh không thuận lợi trong năm 2024. Cụ thể, SMC ghi nhận doanh thu đạt 6.747 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù doanh thu tài chính tăng mạnh và tiết giảm các chi phí, công ty vẫn lỗ thuần gần 54 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Nhờ phần lợi nhuận khác hơn 85 tỷ đồng từ thanh lý tài sản, SMC mới có lãi.

Tại thời điểm 30/9/2024, SMC còn lỗ luỹ kế gần 145 tỷ đồng, dư âm của việc lỗ lớn trong hai năm 2022, 2023.

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã VGC) cũng vừa phê duyệt tạm thời kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025. Theo đó, công ty dự kiến tổng doanh thu đạt hơn 14.437 tỷ đồng, tăng 8% so với kế hoạch 2024; lãi trước thuế 1.743 tỷ đồng, tăng 57%.

Với công ty mẹ, mục tiêu VGC đặt ra trong năm 2025 là tổng doanh thu đạt 5.579 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.423 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 29% so với kế hoạch năm 2024.

Lên kế hoạch thận trọng

Một số doanh nghiệp có vốn Nhà nước vừa qua đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và đề ra mục tiêu cho năm 2025.

Cụ thể, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã ACV) đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2025 đạt 21.782 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ở mức 10.713 tỷ đồng.

Năm 2024, ACV ước đạt tổng doanh thu là 21.466 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 11.981 tỷ đồng, tăng 35%. Có thể thấy, năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng nhẹ nhưng lợi nhuận lại "đi lùi".

Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ACV diễn ra hôm 20/12/2024

Trong khi đó, Vietnam Airlines ước đạt doanh thu hợp nhất 114.741 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 23% so với năm trước. Đặc biệt, hãng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 7.324 tỷ đồng - mức cao nhất trong lịch sử và đánh dấu sự chấm dứt của 4 năm thua lỗ liên tiếp.

Dù vậy, hãng bay vẫn đặt mục tiêu thận trọng trong năm 2025 với kế hoạch doanh thu 95.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.176 tỷ đồng, giảm lần lượt 17% và 70% so với ước tính năm 2024. Hãng dự kiến vận chuyển 25,4 triệu lượt khách và 336.300 tấn hàng hóa.

Còn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR) dự kiến tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2025 đạt 27.494 tỷ đồng, tăng 4,5% so với ước tính năm 2024. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 4.658 tỷ đồng và 3.929 tỷ đồng, tăng khoảng 5%.

Hay Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex, mã VGT) kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2025 lần lượt là 6% và 10% so với năm 2024, nhờ đà phục hồi mạnh mẽ từ các đơn hàng. Năm 2024, công ty ước tính doanh thu hợp nhất đạt 18.100 tỷ đồng, tăng gần 3% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 740 tỷ đồng, tăng 38%.

Một số doanh nghiệp trong nhóm dầu khí đã lên kế hoạch kinh doanh trong năm mới. Đó là CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã PVT) đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 10.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.200 tỷ đồng, giảm lần lượt 14% và 33% so với ước tính năm 2024.

Hay Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) lên kế hoạch doanh thu đạt 22.500 tỷ đồng - tăng 40% so với kế hoạch 2024. Năm 2024, công ty ước đạt doanh thu hợp nhất khoảng 24.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất khoảng 1.100 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD) đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 đạt 7.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 530 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 16% so với ước tính năm 2024.