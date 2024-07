Doanh nghiệp của 'bà trùm' xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh nợ xấu khủng tại VieitinBank

Bà Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Việt Oil

Theo VietinBank, khoản nợ có dư nợ tạm tính đến ngày 6/7/2024 là hơn 349,3 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là hơn 271,3 tỷ đồng và nợ lãi gần 78 tỷ đồng.

Theo dữ liệu chúng tôi có được, khoản nợ này đã rơi vào nhóm có khả năng mất vốn từ cuối tháng 3/2023.

Công ty Cổ phần Việt Oil được thành lập vào tháng 7/2021 và có trụ sở tại Số 200C Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre. Bà Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của công ty này.

Trước đó, ngày 8/9/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Được biết, Xuyên Việt Oil là một trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu.

Thông tin tại họp báo Chính phủ chiều ngày 6/7, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) và đồng bọn đã sử dụng trái phép tiền từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường để sử dụng vào các hoạt động kinh doanh, sử dụng cá nhân.

" Ngoài ra, Hạnh đã dùng một phần tiền này để thiết lập các mối quan hệ và đưa hối lộ. Hiện Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, điều tra vụ án, trách nhiệm các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật ", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin.

" Về vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức có liên quan, hiện nay Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can với 5 nhóm tội danh ", Người phát ngôn Bộ Công an nói.

Cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục xác minh, phong toả, kê biên tài sản những người có liên quan để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Liên quan đến vụ Xuyên Việt Oil, hồi tháng 4/2024, cơ quan điều tra bắt tạm giam ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương. Ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) cũng bị bắt về tội nhận hối lộ.

Tháng 12/2023, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Dữ liệu chúng tôi có được cho thấy, vào cuối tháng 8, Xuyên Việt Oil có dư nợ gần 5.500 tỷ tại 4 ngân hàng trong nước, tất cả đều thuộc nhóm nợ xấu. Trong đó có 3 ngân hàng thuộc nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước và 1 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.