Đại đô thị này nằm trên địa bàn của huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Đây là đại đô thị đô thị Vinhomes Wonder City.

Hôm nay (10/3), CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa chính thức ra mắt đại đô thị Vinhomes Wonder City ở Đan Phượng. Đại đô thị này có quy mô 133,4 ha, với mật độ xây dựng 26,7% và 99 tiện ích, tọa lạc trên địa bàn 4 xã Tân Hội, Tân Lập, Liên Hà và Liên Trung của huyện Đan Phượng. Đây cũng là vị trí chiến lược trên trục đại lộ Tây Thăng Long, rộng 60 m, dẫn thẳng đến trung tâm hành chính mới ở phía Tây thành phố cũng như kết nối thuận tiện với các quận trung tâm hiện tại.

Phối cảnh về vị trí dự án Vinhomes Wonder City tại Đan Phượng, Hà Nội. Ảnh: VHM

Đáng chú ý, ngay trong năm 2025, đoạn đường 2 km từ Tây Tựu đến dự án sẽ được hoàn thành, rút ngắn thời gian di chuyển từ Vinhomes Wonder City đến quận Tây Hồ xuống còn 15 phút. Bên cạnh đó, tuyến Metro số 4 Mê Linh – Liên Hà dự kiến cũng sẽ kết nối thẳng tới dự án thông qua nhà ga trung tâm được quy hoạch ngay trong lòng đô thị.

Ngoài ra, ở quy mô liên vùng, Vinhomes Wonder City nằm trong mạng lưới giao thông trọng yếu của miền Bắc. Dự án bao gồm 3 vành đai chiến lược (Vành đai 3, Vành đai 3.5 và Vành đai 4) và 4 cây cầu huyết mạch (Thượng Cát, Hồng Hà, Thăng Long, Nhật Tân), đồng thời dễ dàng di chuyển tới những vùng công nghiệp, kinh tế trọng điểm của Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh…

Vinhomes Wonder City có thể dễ dàng kết nối với các khu vực khác trong thành phố nhờ hệ thống giao thông thuận tiện. Ảnh: VHM

Về cảnh quan, theo giới thiệu của chủ đầu tư, Vinhomes Wonder City có mật độ xây dựng chỉ 26,7% và diện tích dành cho cây xanh – mặt nước rộng lớn, lên đến 24,9 ha. Đặc biệt, nơi đây còn có tổ hợp công viên liên hoàn rộng 19 ha, bao gồm 4 công viên với các chức năng đặc biệt.

"Tất cả trong một"

Vinhomes Wonder City có nhiều tiện ích đa dạng. Ảnh: VHM

Vinhomes Wonder City có quy mô hơn 2.000 căn thấp tầng, với nhiều loại hình từ liền kề, liền kề nhà vườn, shop villa, biệt thự song lập đến biệt thự đơn lập, chia thành hai phân khu chính: phân khu mở Wonder Avenue (Phố Hừng Đông) và phân khu đóng Wonder Bay (Vịnh Bình Minh) với ba phong cách kiến trúc như Đông Dương, cổ điển Pháp và Manhattan.

Điểm khác biệt của đại đô thị này so với những dự án khác của Vinhomes hiện tại chính là mặt tiền sản phẩm lớn. Theo đó, gần 100% căn đều có mặt tiền từ 8 m trở lên.

Về dịch vụ, đại đô thị ở Đan Phượng của Vinhomes cung cấp hệ thống giáo dục chất lượng cao Vinschool, hệ thống y tế tiêu chuẩn quốc tế với phòng khám Vinmec, tâm điểm mua sắm – vui chơi giải trí Vincom, tiêu chuẩn quản lý vận hành đô thị và an ninh chuẩn 5 sao Vinhomes.

Phối cảnh một góc của Vinhomes Wonder City. Ảnh: VHM

Trong năm 2024, Vinhomes đạt doanh thu hợp nhất quy đổi (bao gồm thu từ các hoạt động của Vinhomes và hợp đồng hợp tác kinh doanh) 141.812 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023.

Vinhomes có lãi hợp nhất sau thuế đạt 35.052 tỷ đồng, tương đương 1,4 tỷ USD, tăng 4,5% so với năm 2023. Do đó, Vinhomes tiếp tục dẫn đầu ngành bất động sản trong nước về cả doanh thu và lợi nhuận.