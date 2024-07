Doanh nghiệp dệt may báo lãi quý 2 tăng vọt 110%, cổ phiếu "bốc đầu" lập đỉnh mới

Theo BCTC quý 2/2024 mới công bố, CTCP Dệt may Hòa Thọ (mã: HTG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.094 tỷ đồng tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn giảm nhẹ 1% giúp biên lãi gộp cải thiện từ 9% trong quý 2/2023 tăng lên 14%. Lợi nhuận gộp nhờ vậy tăng mạnh 69% so với cùng kỳ lên 151 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính và chi phí tài chính ghi nhận lần lượt 25 tỷ và 22 tỷ đồng, tương ứng tăng 35% và 32% so với cùng kỳ. Khấu trừ khoản chi phí khác, Dệt may Hòa Thọ báo lãi sau thuế đạt 69 tỷ đồng, tăng trưởng tới 110% so với cùng kỳ 2023, mức lãi cao nhất trong vòng 7 quý trở lại đây.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần gần như đi ngang đem lại 2.273 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 80% so với cùng kỳ đạt xấp xỉ 114 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 115 tỷ đồng cải thiện mạnh so với khoản lãi 75 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2024, ĐHĐCĐ HTG đã thông qua mục tiêu doanh thu 4.500 tỷ và lãi trước thuế 220 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp dệt may này hoàn thành được 51% kế hoạch về doanh thu và 65% kế hoạch lãi trước thuế.

Theo giải trình từ phía công ty, từ đầu quý 2/2024 đến nay, thị trường dệt may đã có những chuyển biến tích cực và bắt đầu tăng trưởng, nhu cầu và giá bán của ngành sợi được cải thiện so với cùng kỳ. Thêm vào đó, việc tăng cường các hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn trong kỳ cũng góp phần cải thiện hiệu quả tài chính so với cùng kỳ.

Thêm nữa, doanh nghiệp đã điều chỉnh lại số liệu BCTC Riêng và Hợp nhất 2022 làm tăng Lợi nhuận sau thuế 2022 theo yêu cầu tại công văn 04/KTNN-TH này 25/1/2024 kèm Thông báo Kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, điều này làm giảm Lợi nhuận sau thuế của quý 2/2023.

Sau thông tin kết quả kinh doanh khởi sắc được hé lộ, cổ phiếu HTG trên sàn chứng khoán lập tức nhận được phản ứng tích cực. Đóng cửa phiên 26/7, thị giá nhanh chóng tăng thêm gần 3% tiến lên mức 44.100 đồng/cp; qua đó lập đỉnh lịch sử. Tính riêng từ giữa tháng 4, cổ phiếu ngành dệt may này đã tăng một mạch 46% giá trị mà không xuất hiện nhịp điều chỉnh đáng kể nào. Vốn hóa theo đó cũng đạt gần 1.600 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu HTG

Được biết, Dệt may Hòa Thọ được thành lập từ năm 1962, đặt trụ sở tại Đà Nẵng và là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) hiện nắm giữ 61,87% vốn. Dệt may Hòa Thọ là một trong những doanh nghiệp dệt may có bề dày lịch sử và quy mô lớn với 2 lĩnh vực chính: Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu các loại sản phẩm may mặc, các loại sợi; Nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị thiết yếu dùng để kéo sợi và sản xuất hàng may mặc.

Hiện tổng diện tích nhà máy của đơn vị này đạt 20,5 ha với 10.000 nhân sự. Công ty đã và đang sản xuất cho các thương hiệu như Snickers, Burton, Novadry, Haggar, Perry Ellis Portfolio, và Calvin Klein. Sản phẩm dệt may của Dệt may Hòa Thọ bao gồm veston, đồ bảo hộ lao động, áo khoác, quần tây và sản phẩm sợi.