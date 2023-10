Doanh nghiệp dệt may đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã TNG) đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh tháng 9/2023 với doanh thu tiêu thụ ước đạt 599 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, so với kết quả tháng 8 trước đó thì con số này ghi nhận mức giảm 17%.

Doanh thu TNG theo tháng (Đvt: Tỷ đồng)

Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của TNG ước đạt 5.437 tỷ đồng, tăng 177 tỷ đồng, tương ứng tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, công ty đã hoàn thành 80% kế hoạch năm sau 3 quý đầu năm. Trừ đi số liệu nửa đầu năm thì ước tính riêng trong quý 3/2023, doanh nghiệp dệt may ghi nhận doanh thu hơn 2.100 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước và tăng hơn 5% so với quý 2 liền trước.

Doanh thu TNG theo quý (Đvt: Tỷ đồng)

Thông tin liên quan, ngày 10/10 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông TNG thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền tỷ lệ 4%. Như vậy công ty sẽ chi khoảng 45 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông, ngày thanh toán dự kiến vào 20/10/2023.

Trong báo cáo gần đây, Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đánh giá ngành may mặc Việt Nam nói chung vẫn đang trong giai đoạn khó khăn do bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu tại các thị trường chính. Tuy nhiên những tháng gần đây đã có sự phục hồi, Mỹ tiếp tục là thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam, theo sau là Nhật Bản và Hàn Quốc. VFS kỳ vọng các đơn đặt hàng sẽ tăng trở lại nhờ vào nhu cầu tại thị trường Mỹ hồi phục khi lạm phát Mỹ duy trì đà giảm tích cực, niềm tin người tiêu dùng Mỹ tăng trở lại, trong khi lượng hàng tồn kho may mặc tại Mỹ mặc dù duy trì ở mức cao nhưng đã giảm nhẹ so với đầu năm.

Riêng với TNG, VFS dự phóng doanh thu năm 2023 có thể đạt 7.128 tỷ, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và LNST có thể đạt 216 tỷ, giảm 26%.