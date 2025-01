Doanh nghiệp đứng sau trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam báo lãi kỷ lục, tiền mặt hơn 12.000 tỷ, cổ phiếu tăng “bốc đầu”

CTCP Truyền thông FPT (FPT Telecom – mã FOX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2024 với doanh thu thuần 4.811 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2023. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 921 tỷ đồng, tăng gần 24% so với quý 4 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 721 tỷ đồng, cũng tăng 26% so với cùng kỳ 2023.

Luỹ kế cả năm 2024, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.610 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.588 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 11% và 18% so với cùng kỳ 2023. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp này kể từ khi hoạt động. Với kết quả đạt được, FPT Telecom đã hoàn thành vượt kế hoạch 2024.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của FPT Telecom lên đến 23.768 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) chiếm hơn một nửa với số dư cuối kỳ 12.056 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm 2024, tiền mặt của doanh nghiệp này đã tăng thêm gần 3.000 tỷ đồng.

FPT Telecom hiện là một trong những doanh nghiệp viễn thông – công nghệ lớn nhất sàn chứng khoán với giá trị vốn hóa hơn 2 tỷ USD. Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 4.900 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 50,2% cổ phần, Tậ đoàn FPT nắm 45,7% cổ phần.

FPT Telecom được biết đến là đơn vị triển khai các dự án trung tâm dữ liệu (Data Center) của FPT. Từ năm 2020, doanh nghiệp đã khởi công dự án trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam thiết kế theo chuẩn Leed Certification (hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh) tại Quận 9, TP.HCM. Tại thời điểm khởi công, FPT giới thiệu, Data Center tại Quận 9 có diện tích 10.000 m2, cung cấp 3.600 Racks - tủ chứa các thiết bị mạng, lớn nhất Việt Nam.

Trong một báo cáo phân tích hồi tháng 10 năm ngoái, VNDIRECT cho biết dự án trung tâm dữ liệu tại Quận 9 của FPT đã bị hoãn lại cho đến năm 2025, thay vì ra mắt vào quý 3/2024 như kế hoạch. Dự án trung tâm dữ liệu tại Quận 9, bổ sung thêm 476 tủ mạng, tương đương với mức tăng 13% công suất hiện tại. Ghi nhận trên BCTC quý 4/2024 của FPT Telecom, chi phí xây dựng dở dang nằm tại dự án này tính đến cuối năm ngoái ở mức hơn 255 tỷ đồng.

Ngoài dự án đang được xây dựng tại Quận 9, TP.HCM, FPT Telecom còn có 3 trung tâm dữ liệu đang vận hành (FPT Duy Tân - Hà Nội, FPT Tân Thuận - Q7, tp.HCM và FPT Fornix - Hà Nội). Tổng năng lực đáp ứng hiện tại là 8.000 m2 và 3.400 racks. VNDIRECT đánh giá, nhu cầu về các Data Center đã tăng đột biến do việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tăng tại Việt Nam và các quy định mới về bảo mật dữ liệu.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu FOX của FPT Telecom ngay lập tức tăng vọt sau khi báo lãi lớn. Cổ phiếu này đang tạm dừng phiên sáng 21/1 tại mức 107.200 đồng/cp, gần gấp đôi so với thời điểm một năm trước và chỉ còn kém đôi chút so với đỉnh lịch sử đạt được hồi giữa năm ngoái.