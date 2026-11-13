Doanh nghiệp 'hơn 1 tuổi' huy động thành công 180 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Nha Trang (Nam Nha Trang) mới đây đã có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 2/11/2026, Nam Nha Trang đã phát hành thành công 1.800 trái phiếu mã SNNL12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 180 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 2/11/2031.Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được thể hiện. Tuy nhiên, theo HNX, lô SNNL12601 có lãi suất phát hành 9,5%/năm.

Về Nam Nha Trang, doanh nghiệp này mới chỉ được thành lập ngày 24/10/2025, trụ sở chính tại số 45 đường Văn Tiến Dũng, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngành nghề chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thời điểm thành lập, Nam Nha Trang có vốn điều lệ lên tới 2.600 tỷ đồng; cổ đông góp vốn gồm 2 doanh nghiệp cùng có trụ sở tại Quảng Ninh là: Công ty CP Du lịch Asean Hạ Long (16%) và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (84%).

Đến ngày 22/1/2026, doanh nghiệp tăng vốn lên 2.750 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông lúc này có sự thay đổi khi Công ty CP Du lịch Asean Hạ Long tăng sở hữu lên 20,582% còn Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long giảm về 79,418%. Ông Nguyễn Duy Tân và ông Lê Đức Lâm là 2 thể nhân được ủy quyền phần vốn góp của 2 doanh nghiệp này tại Nam Nha Trang.

Hiện, ông Lê Đức Lâm (SN 1990) là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Nam Nha Trang.

Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang. Ảnh: CĐT

Theo tài liệu của PV, cuối năm 2025, Công ty Nam Nha Trang đem toàn bộ quyền tài sản liên quan đến dự án "Dự án Khu đô thị hỗn hợp Thành Phố Nha Trang" tại Phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thuộc sở hữu của doanh nghiệp này đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa.

Đến tháng 4/2026, doanh nghiệp tiếp tục dùng phần vốn góp tại Công ty TNHH Công viên Châu Á (4,975% vốn điều lệ) cùng toàn bộ Quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp và Toàn bộ hoa lợi, lợi tức, khoản phải thu, được thu từ phần vốn góp này làm tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân.