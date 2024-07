Doanh nghiệp nâng tầm danh mục sản phẩm với hai chủng loại gỗ từ Canada

Việt Nam đã và đang trở thành một trung tâm sản xuất đồ nội thất có tiềm lực trong ngành công nghiệp đồ nội thất toàn cầu, hiện đang xếp ở vị trí thứ hai trên toàn cầu về xuất khẩu gỗ nội thất, chỉ đứng sau Trung Quốc. Việc tạo điểm nhấn khác biệt cho thương hiệu ngày càng được chú trọng trong bối cảnh phát triển nhanh chóng, cạnh tranh khốc liệt của thị trường nội thất toàn cầu, dự kiến sẽ đạt tới hơn 780 tỷ USD vào năm 2030.

Nhiều công ty thiết kế đã tiên phong ứng dụng Linh sam Douglas và Độc cần bờ Tây từ Canada vào quy trình sản xuất. Những chủng loại này là hai trong số các loài cây được trồng nhiều nhất ở phía Tây của Canada, British Columbia (B.C.), hội tụ những đặc tính về độ bền, khả năng thiết kế linh hoạt gần giống với những chủng loại gỗ cứng thông thường tại Việt Nam - cùng giá trị kinh tế tốt.

"Nhờ tính linh hoạt về chủng loại, kích thước và cấp độ của gỗ Canada, các nhà sản xuất thường đạt được diện mạo mong muốn và điểm cân bằng vốn với chi phí thấp hơn so với giá thành hiện tại. Trung bình, gỗ Canada như Linh sam Douglas và Độc cần bờ Tây có thể rẻ hơn từ 30% cho đến 35% so với các loại gỗ cứng tương đương," ông Vince Trần, Giám đốc Quốc gia Canadian Wood Việt Nam cho biết. Canadian Wood Việt nam là một cơ quan do Chính phủ bảo trợ với trụ sở đặt tại Bình Dương, hỗ trợ trực tiếp cho các nhà sản xuất đang quan tâm, muốn tìm hiểu về gỗ Canada.

Tuy các chủng loại cây tại tỉnh bang British Columbia không cứng bằng các loại cây thông dụng tại Việt Nam, chúng vẫn đáp ứng nhiều nhu cầu ứng dụng nhờ tỉ lệ sức bền trên trọng lượng cao, khả năng gia công tốt, trọng lượng nhẹ, từ đó, mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất muốn xuất khẩu sản phẩm nhẹ hơn, linh hoạt hơn. Mật độ thấp hơn của các loài cây British Columbia cũng có thể là một lợi thế, cho phép nhà sản xuất tạo ra các khối gỗ lớn hơn với trọng lượng nhẹ hơn so với gỗ cứng truyền thống.

Linh sam Douglas và Độc cần bờ Tây có hiệu suất tuyệt vời, độ bền cao, khả năng gia công và tính thẩm mỹ tổng thể. Xét về độ cứng, cả hai chủng loại đều có thể sánh ngang với các loại gỗ như gỗ Teak - một loại gỗ cứng nhiệt đới phổ biến thường được trồng trong các đồn điền độc canh trên khắp các vùng của Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh. Ngược lại, Linh sam Douglas và Độc cần bờ Tây được trồng ở Canada, được khai thác từ các khu rừng tự nhiên, đa dạng sinh học trên đất công, tuân thủ quy định nghiêm ngặt của luật pháp cùng các quy định về môi trường nhằm thực thi các biện pháp bảo tồn, tái tạo rừng liên tục.

Ông Vince nhấn mạnh đến các hoạt động quản lý rừng bền vững và chứng nhận nổi tiếng thế giới của Canada, đảm bảo các sản phẩm gỗ hợp pháp và thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về những lựa chọn có trách nhiệm với môi trường.

Đặc tính của Linh sam Douglas

Linh sam Douglas có hai loại - duyên hải và núi. Linh sam Douglas duyên hải là một loại cây thân lớn hơn nhiều so với Linh sam Douglas núi. Gỗ từ vùng duyên hải thường có màu sáng hơn và vân gỗ đồng nhất hơn so với gỗ trồng trên núi.

"Linh sam Douglas có diện mạo, màu sắc và vân gỗ mịn độc đáo, không loại gỗ mềm nào có thể sánh bằng - chủng loại này có diện mạo sang trọng, phong phú, thu hút những người tiêu dùng có tiêu chuẩn khắt khe," ông Vince giải thích.

Linh sam Douglas nổi bật với ưu điểm về sức mạnh và được đánh giá cao về khả năng gia công - với các đặc tính gia công bằng máy tốt. Gỗ khô nhanh chóng, giảm thiểu tình trạng thay đổi kích thước và ít có xu hướng nứt vỡ.

Linh sam Douglas chứng tỏ được khả năng gia công tuyệt vời, phù hợp với nhiều loại đồ nội thất với lớp hoàn thiện hoàn hảo.

Tính ưu việt của Độc cần bờ Tây



Để minh hoạ tính ưu việt của gỗ Độc cần bờ Tây, Canadian Wood Việt Nam đã tạo cơ hội cho các nhà thiết kế nội thất hàng đầu cùng các nhà sản xuất địa phương sáng tạo và khám phá những tính năng độc đáo của chủng loại này.

Mềm hơn, dễ cưa, dễ bào và chà nhám hơn gỗ cứng truyền thống, gỗ mềm tại Canada, tiêu biểu là Độc cần bờ Tây có thể đẩy nhanh tiến độ sản xuất và giảm thiệt hại hao mòn thiết bị. Các nhà chế tác có thể đạt được các lớp hoàn thiện đa dạng tương đương với gỗ cứng, bao gồm cả lớp hoàn thiện với độ mịn tựa như lụa.

Độc cần bờ Tây cũng phù hợp với việc tạo khuôn và chế tác đồ nội thất. Từ cửa trước đến cửa sau hay các sản phẩm nội thất như sàn nhà, trần treo, thang cùng nhiều ứng dụng đòi hỏi chất lượng cao khác.

Hưởng lợi từ chương trình "Hãy dùng thử gỗ Canada"

Các nhà sản xuất nội thất, đơn vị chế tác còn xa lạ với các chủng loại gỗ Canada và đang có nhu cầu tìm hiểu phạm vi ứng dụng của các chủng loại gỗ bền vững này có thể tìm hiểu chương trình "Hãy dùng thử gỗ Canada".

"Hãy dùng thử gỗ Canada" là chương trình cung cấp số lượng nhỏ gỗ với mục đích thử nghiệm, từ đó, các nhà sản xuất có thể hiểu hơn về các đặc tính và khả năng gia công của gỗ mềm Canada.

"Canadian Wood hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất Việt Nam để hiểu rõ hơn về thiết kế, màu sắc, tiêu chuẩn thẩm mỹ mà họ đang hướng đến. Sau đó, chúng tôi sẽ giúp đội ngũ chế tác của họ hiểu về các cân nhắc kỹ thuật khi sử dụng gỗ Canada như một vật liệu thay thế với giá thành phải chăng hơn so với các chủng loại gỗ đắt tiền hoặc khan hiếm nguồn cung mà họ đang sử dụng" – Ông Vince Trần cho biết.

Ông chia sẻ thêm: "Chúng tôi thậm chí có thể hướng dẫn họ tạo ra một số phiên bản dùng thử để sử dụng như một mô hình mẫu, nhằm so sánh trực tiếp với các loại gỗ cứng khác. Đây thật sự là một cơ hội rất tuyệt vời để tận dụng".

Liên hệ với Canadian Wood Việt Nam tại địa chỉ:



Website: canadianwood.com.vn

Email: info@canadianwood.com.vn. | Hotline: +84 274 380 3609