Doanh nghiệp nào bị bán giải chấp cổ phiếu?

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE) vừa báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ. Cụ thể, CTCP Chứng khoán HD đã bán giải chấp 121.200 cổ phiếu VNE theo phương thức khớp lệnh từ ngày 25 - 26/10. Sau giao dịch, VNE giảm cổ phiếu quỹ xuống còn gần 8,38 triệu cổ phiếu.

Một số doanh nghiệp bị công ty chứng khoán giải chấp cổ phiếu.

Trước đó, loạt lãnh đạo VNE cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu, trong đó, từ ngày 17/10, ông Trần Quang Cần, Phó chủ tịch VNE bị công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp 391.500 cổ phiếu. Đến ngày 25/10, ông Cần tiếp tục bị bán 848.500 cổ phiếu và giảm xuống còn 5,86 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,15%.

Đến ngày ngày 24 và 25/10, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT VNE cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp với tổng khối lượng hơn 1,43 triệu cổ phiếu và giảm sở hữu xuống còn 2,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,94%.

Bên cạnh đó, thời gian qua, thị trường còn ghi nhận một số giao dịch, đăng ký giao dịch lượng lớn cổ phiếu, đến từ nhà đầu tư ngoại. Chỉ trong vòng một tháng qua, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng gần 24 triệu cổ phiếu MWG, tương đương giá trị bán ròng lên đến hơn 1.100 tỷ đồng.

Dragon Capital - cổ đông lớn của MWG liên tục thoái vốn kể từ cuối năm 2022. Tính theo số lượng nắm giữ ngày 26/12/2022 là 148,1 triệu đơn vị (10,12%), nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ròng khoảng 32 triệu cổ phiếu MWG từ đầu năm tới nay, hạ tỷ lệ sở hữu từ 10,12% xuống còn 7,94%.

Không chỉ Dragon Capital, nhóm quỹ ngoại liên quan đến Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd cũng liên tục rút vốn khỏi MWG. Gần đây nhất, ngày 28/8, nhóm này đã bán hơn 2,1 triệu cổ phiếu MWG, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,02% xuống còn 5,88%. Trong vòng 8 tháng đầu năm, nhóm quỹ ngoại đã bán ròng tổng cộng gần 33 triệu cổ phiếu MWG.

TAEL Two Partners Ltd đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu VNS của Vinasun từ ngày 31/10 - 29/11/2023 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Động thái này diễn ra ngay sau lần thoái vốn bất thành, từ 17-27/10/2023, TAEL Two Partners Ltd. Thời điểm đó, cổ đông ngoại của Vinasun cũng đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu, nhưng chưa bán được cổ phiếu nào với lý do thanh khoản thị trường thấp.