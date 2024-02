Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng 1 phần dự án The Spirit of Saigon báo lỗ hơn 5.500 tỷ năm 2022

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đăng tải văn bản số BCTC2022/CV-NQ của Công ty CP Phát triển Bất động sản Nhật Quang (BĐS Nhật Quang) công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022, BĐS Nhật Quang lỗ "khủng" lên tới 5.573 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ âm 267 tỷ đồng. Lỗ nặng khiến doanh nghiệp âm vốn chủ sở hữu gần 3.959 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2022).

Nguồn: HNX

Trong một diễn biến khác, ngày 23/1/2024, BĐ Nhật Quang cũng có công bố về việc chậm thanh toán 2.150 tỷ đồng tiền gốc lô trái phiếu NQRB2124001. Nguyên nhân là do tổ chức phát hành chưa thu xếp được đủ nguồn tài chính.

Tài sản thế chấp của lô trái phiếu này là các tài sản phát sinh từ hợp đồng nhận chuyển nhượng một phần tài sản thuộc dự án The Spirit of Saigon, do Công ty TNHH Saigon Glory làm chủ đầu tư.

Dự án The Spirit of Saigon tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm Sài Gòn với 4 mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính.

Dự án này được xây dựng có diện tích hơn 8.500m2, gồm 2 tòa tháp cao 55 tầng và 48 tầng, phần đế cao 7 tầng và tầng hầm nối liên với nhà ga metro Bến Thành - Suối Tiên.

Quay trở lại với BĐS Nhật Quang, doanh nghiệp này thành lập ngày 27/10/2014, có trụ sở tại lầu 3, ACM Building (96 Cao Thắng, phường 4, quận 3, TP.HCM); hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là: CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Sài Gòn Star (49%), bà Nguyễn Thị Minh Hải (25,5%) và 25,5% còn lại thuộc sở hữu của cổ đông Đỗ Phương Nam. Chủ tịch HĐQT là bà Lý Thị Thanh Trúc (SN 1979).

Đến tháng 12/2020, BĐS Nhật Quang tăng vốn lên 1.950 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Thời điểm này, ông Hứa Kiến Quốc đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Trong số các cổ đông sáng lập của BĐS Nhật Quang, Sài Gòn Star không phải là cái tên xa lạ trên thị trường bất động sản phía Nam. Doanh nghiệp này được thành lập 2014, do ông Lê Hữu Tâm (SN 1969) là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Sài Gòn Star là cổ đông sáng lập, sở hữu 49% vốn tại Công ty CP Đầu tư Smart Dragon.

Giống như BĐS Nhật Quang, Smart Dragon từng phát hành lô trái phiếu 1.900 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là các tài sản của Smart Dragon phát sinh từ các hợp đồng nhận chuyển nhượng một phần tài sản thuộc dự án The Spirit of Saigon; các tài sản liên quan đến một phần của dự án Spirit of Saigon và các tài sản bổ sung/thay thế khác thuộc sở hữu của Smart Dragon.

Ngoài ra, Sài Gòn Star còn được biết đến là cổ đông sáng lập, nắm giữ 49% vốn của CTCP Air Link (tiền thân là CTCP Đầu tư Sheen Power).

Ngày 30/3/2022, Air Link "hút" về tổng cộng 3.810 tỷ đồng thông qua việc phát hành hai lô trái phiếu mã ALICB2223001 và ALICB2223002.

Cùng thời điểm này, Air Link đã thế chấp tất cả các quyền tài sản và tất cả khoản phải thu theo hoặc phát sinh từ việc đặt cọc và nhận chuyển nhượng dự án thành phần từ CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp).

Ngoài ra, tài sản thế chấp còn bao gồm tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác mà Air Link nhận được hoặc sẽ nhận được, liên quan đến dự án thành phần nói trên.

Phối cảnh ‘siêu dự án’ Sài Gòn Bình An.

SDI Corp được biết đến là chủ đầu tư dự án The Global City (trước đây có tên gọi là Khu đô thị Sài Gòn Bình An). Dự án có quy mô hơn 117 ha, tọa lạc tại phường An Phú, TP.Thủ Đức và nằm sát tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tháng 8/2021, dự án được đồn đoán "đổi chủ", khi SDI Corp thay đổi đăng ký kinh doanh và chuyển giao nhân sự nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT sang cho bà Mai Thị Kim Oanh.

Bà Kim Oanh từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Masterise. Trên website của Masterise Homes- thành viên của Masterise Group, cũng giới thiệu nhiều thông tin về dự án The Global City. Đây chính là siêu dự án Sài Gòn Bình An của SDI Corp.