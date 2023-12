Doanh nghiệp nước ngoài 'rót' 1,6 tỷ USD vào Nghệ An

Tại phiên họp thường kỳ vào ngày 25/12 của UBND tỉnh Nghệ An , ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An - cho biết, tính đến ngày 22/12, tỉnh đã cấp mới cho 116 dự án, tăng 3,6 lần so với năm 2022; điều chỉnh 185 lượt dự án.

Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 57.891 tỷ đồng, vượt xa so với kế hoạch cả năm (30.000 - 35.000 tỷ đồng). Đặc biệt, tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm đã đạt trên 1,6 tỷ USD.

Một khu công nghiệp tại Nghệ An.

Thông tin thêm về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An Lê Tiến Trị cho biết, năm nay, tỉnh thu hút được 1,603 tỷ USD vốn FDI, tăng 66,8% so với năm 2022, xếp thứ 8 tỉnh, thành phố trên cả nước; trong đó thu hút vào địa bàn Khu Kinh tế Đông Nam đạt 1,595 tỷ USD.

Tỉnh đã hỗ trợ, kết nối cung cấp 8.000 lao động cho các doanh nghiệp FDI và năm 2024 dự kiến nhu cầu lên 15.000 - 20.000 lao động.

Nghệ An đã thu hút thành công được nhiều tập đoàn lớn của thế giới tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ điện tử, năng lượng xanh như: Luxshare - ICT, Goertek, Everwin, JuTeng, Foxconn, Runergy, Shangdong,..., bước đầu hình thành những ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như: công nghệ, điện tử, năng lượng, thép, sản xuất linh kiện ôtô,...

Để có được kết quả trên, Nghệ An đã có sự chuẩn bị khá bài bản các nền tảng, hệ sinh thái để chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt là thực hiện “5 sẵn sàng” về: Quy hoạch; hạ tầng thiết yếu; mặt bằng đầu tư; nguồn nhân lực; hỗ trợ thủ tục cho nhà đầu tư, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn đến đầu tư.

Năm 2024, Nghệ An tiếp tục đặt mục tiêu vào tốp 10 địa phương thu hút FDI cao của cả nước. Hiện, tỉnh đang gấp rút triển khai công tác giải phóng mặt bằng để triển khai Khu công nghiệp VSIP Nghệ An II diện tích 500 ha (tại Khu công nghiệp Thọ Lộc, Diễn Châu) và Khu công nghiệp Hoàng Mai II diện tích hơn 334 ha (tại thị xã Hoàng Mai) để sẵn sàng đón các nhà đầu tư.